В УПЛ может случиться первая тренерская отставка

"Рух" может отправить в отставку главного тренера Ивана Федыка. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

По информации источника, 34-летний специалист не будет с командой уже на матче против "Вереса", который состоится в эту субботу, 7 августа.

После 2-х туров львовская команда не набрала ни одного очка. Минувший сезон "Рух" завершил на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

Источник сообщает, что экс-тренер львовян Леонид Кучук может сменить на аналогичной должности в "Рухе" Ивана Федыка. Отмечается, что Федык может стать его помощником.

Напомним, что Ленид Кучук работал с "Рухом" в 2019 году, Последним местом работы специалиста было минское "Динамо".