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В УПЛ может случиться первая тренерская отставка

Премьер-лига
(1 голосов)

После 2-х туров львовская команда не набрала ни одного очка

В УПЛ может случиться первая тренерская отставка

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" может отправить в отставку главного тренера Ивана Федыка. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

По информации источника, 34-летний специалист не будет с командой уже на матче против "Вереса", который состоится в эту субботу, 7 августа.

После 2-х туров львовская команда не набрала ни одного очка. Минувший сезон "Рух" завершил на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

Источник сообщает, что экс-тренер львовян Леонид Кучук может сменить на аналогичной должности в "Рухе" Ивана Федыка. Отмечается, что Федык может стать его помощником.

Напомним, что Ленид Кучук работал с "Рухом" в 2019 году, Последним местом работы специалиста было минское "Динамо".

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В статье: Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
04.08.2021 в 12:15
а ЧО если проиграет 3 игру Мороза и его пацанов --старый автобус ждёт их в Харькове отвезёт в Киев
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
04.08.2021 в 12:15
Давно пора вже. Ні гри, ні результату.Комусь треба час, щоб дати результат. Більше року працює з командою, а малюнок гри взагалі не проглядається(
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football_soccer (Украина)
04.08.2021 в 12:14
украинский нагельсманн доминировал, доминировал да не выдоминировал
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Кююмалайнен (Київ)
04.08.2021 в 11:56
Нагельсман out?
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0
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Джин Тоник (R)
04.08.2021 в 11:33
Лучше Маркевича
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