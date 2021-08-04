Комплименты Металлисту 1925 и Мариуполю, неуверенный Рух. Эксперты о 2-м туре УПЛ

Известный тренер Александр Севидов, авторитетный специалист Иван Балан, который сам тренировал "Таврию" и "Ильичевец", а также плодотворно работал вместе с Николаем Павловым в "Восркле", а также бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек подводят краткие итоги по каждому матчу второго тура Чемпионата Украины.

"Львов" - "Шахтер" 0:3

Александр Севидов: "Шахтер" в этой игре понравился больше, чем предыдущей. Они более разнообразно атакуют, чередуя атаки через фланги с передачами не только низом, но и подачами верхом. Все три гола были забиты именно после таких комбинаций. Меньше стало игры через вратаря, который иногда набирал больше ТТД, чем полевые игроки. Стараются не злоупотреблять перекатывание мяча на своей половине поля, появился более агрессивный выход в атаку. Одним словом, команда меняется с приходом нового тренера.

"Львов", пока были силы, организованно защищался, построив игру от обороны с быстрыми выходами в контратаки. Ведь так они победили "Шахтер" в прошлом чемпионате. И четкая организация игры "Львова" в обороне не позволяла "горнякам" долго, вплоть до 70-й минуты, забить гол. Может, счет немного великоват для такой игры, но донетчане мастеровитее, класс игроков намного выше, особенно это заметно с приходом трех новичков, которые оправдывают потраченные на них средства. Траоре вроде и не было видно. Но чем ценен нападающий? Забитыми мячами, что он и делает во второй игре. Показал свой класс Педриньо - он умеет на пятачке обыграть защитника. Техника его на высоком уровне. А переломным моментом в матче стал выход Исмаили и Марлоса, которые еще больше придали креатива командным атакам, и после их ассистов были забиты голы.

"Колос" - "Мелаллист 1925" 1:0

Иван Балан: Считаю, что харьковчане на один мяч наиграли, ведь для этого было достаточно моментов. В начале матча, а это примерно длилось 20 минут, гости переиграли хозяев. Создали голевые моменты, много подавали угловых, а это говорит, что они гостили больше у ворот коваливцев, которые были не похожи сами на себя.

Какие причины такого слабого старта? Мы привыкли видеть "Колос" боевой командой, у которой горят глаза и есть характер. Но по первым минутам матча трудно было понять, какая же из команд является старожилом в лиге, а кто новичок. В первом тайме "М-1925" больше владел преимуществом, и если бы их не подвела реализация, то ушли бы на перерыв в роли победителя. "Колос" проснулся лишь после 20-й минуты матча. Предполагалось, что за счет работоспособности и футбольной наглости у селян будет преимущество, но "М-1925" в этом компоненте ничем не уступил.

Команда очень понравилась. Харьковчане хорошо контролируют мяч, идут в прессинг, видно, что обучены и есть коллективная игра. Думаю, они еще потреплют нервы старожилам. Только в конце поединка "Колос" за счет удачных замен, смог забить единственный мяч, которого хватило для победы. Нужно отметить хорошую комбинацию, приведшую к голу. Лишь после этого мы увидели прежний "Колос".

В компенсированное время гости имели хороший шанс сравнять счет, и это говорит о том, что команда верила в себя, билась до конца. Ничейный результат был бы самым справедливым итогом матча. Но как говорил великий Виктор Прокопенко: "Не ищите логику в футболе". Можно все делать правильно, и проиграть, а можно делать неправильно и выиграть. Несмотря на проигрыш, "Металлист 1925" показал мастерство, осмысленность действий, хороший выход в атаку, словом, команда заслужила похвалы. Что порадовало? Работоспособность обеих команд оказалось на хорошем уровне, мы увидели зрелищный футбол, который было приятно смотреть.

"Минай" - "Александрия" 1:0

Сергей Шебек: Обычно о таких матчах говорят хорошо, или ничего. Между такими соперниками на первый план выходит случайность, кому повезет, тот и забьет. Случайность улыбнулась "Минаю". Хотя такая серая игра должна была закончиться ничейным исходом. Первый тайм прошел скучно и не интересно, в медленном темпе, без моментов. Лишь в концовке команды обменялись индивидуальными проходами, с опасными завершающими ударами. Сначала Бабогло с центра поля совершил рейд с мячом до штрафной, классно пробил, но вратарь выручил, потянув коварный удар на угловой. Такой же проход повторил Билоног, и тоже закончился ударом и угловым.

Второй тайм команды провели чуть активнее, уже появились хоть какие-то моменты. "Александрия" за счет замен немного оживила игру, и вышедшие Спинелли и Одарюк придали чуть-чуть креатива. Оба были близки, чтобы отличится. У закарпатцев был полумомент у Селезнева, но головой пробил мимо. Все ждали его дебюта в новой команде, и сравнивали с таким же приходом Милевского. Селезнев жаждал отличиться не только забытым голом, но и всячески хотел привлечь к своей персоне повышенное внимание, то ли жестами, то ли мнимыми падениями и воззваниями к арбитру. А уходя на перерыв, по-пацански приглашал разобраться один на один Бабогло, обозвав его неприличным словом. Поможет ли его присутствие команде? Пока выглядит на поле очень тяжелым и неуклюжим. Годы и бурная жизнь берут свое. И гол забили без него.

А вот на счет гола - момент очень интересный. Багайоко принимает мяч на фланге, в это время в штрафной александрийцев две команды стоят как вкопанные, никто не шелохнется, никто не встречает подающего. Мяч уже в воздухе и все словно как манекены, Дубра проигрывает с его-то ростом верховую борьбу, все стоят и наблюдают, подбор и мяч в воротах. Вот такой у нас стоячий футбол, стоячих команд. "Александрия" где-то потеряла боевой дух, характер, который был визиткой команды. Что уж говорить, если Ковалец играет инертно, не видно его нестандартных ходов, классных пассов, одним словом, потерялся. Трудно будет "Александрии" претендовать на что-то серьезное, разве что болтаться в средине турнирной таблицы и ниже. А "Минаю" не всегда будет везти, и опять придется бороться за выживание.

"Черноморец" - "Днепр-1" 0:3

Иван Балан: Тотальное преимущество дненпрян и никаких шансов для одесситов! Они первую атаку провели лишь на 56-й минуте матча, с ударом мяча в стратосферу. Игра проходила в среднем темпе, видно было, что хозяева уверенны в своих силах, и первый гол был делом времени. "Черноморец" не смог продержатся до перерыва, и в атаке не знали, как создать хотя бы полумомент, и как дойти до штрафной соперника. Игра шла в направлении одних ворот. Трудно молодежи одесситов адаптироваться к элите. Жаль необстрелянных игроков, которые попали под каток УПЛ.

Матч был похож на тренировочный спарринг между основой и дублем одной команды, где старшие преподносят урок футбола. "Черноморец" выглядел подавленным на поле, и после двух безнадежных поражений с крупным счетом может попасть в психологическую яму, из которой будет тяжело выбраться. К сожалению, они сейчас выглядят одной из слабейших команд Премьер-лиги. А ведь Одесса была всегда футбольным городом, "грозой авторитетов" во все времена. "Днепр-1" без проблем разобрался с таким оппонентом, они были во всех компонентах на три головы выше.

"Мариуполь" - "Десна" 1:2

Александр Севидов: Получилась интересная игра, где сошлись два противоположных характера. "Мариуполь" - молодая команда, которая питается взять соперника своей запредельной самоотдачей, неуступчивостью, скоростью, и своим задором. Приехала достаточно опытная "Десна", но она не могли ничего противопоставить этому. Сложилось впечатление, что черниговцы превратились в инертную команду, несмотря на то, что они завоевали уже шесть очков. Не видно, чтобы у игроков горели глаза, сквозит какая-то пустота, и что-то надломилось в организме "северян".

"Мариуполь" дал бой, и даже оставшись еще в первом тайме вдесятером показал характер, была полнейшая концентрация, самоотдача, в итоге выбегал в опасные контратаки, и как награда - гол. За такую игру азовцы заслужили ничью, и если бы не судейская ошибка, то вполне завоевали бы трудовое очко. Даже за поражение "Мариуполю" комплимент, играя в меньшинстве, навязывал свою игру, временами доминировал, практически не позволяя сопернику что-то серьезное создавать. Но для "Десны" главное победа, игра забывается, а счет на табло.

"Динамо" - "Верес" 4:0

Александр Севидов: Вроде крупный счет и болезненное поражение, но я бы не стал критиковать "Верес". Так сложилось - 6-я минута, счет уже 2:0, а с ним все планы на игру у гостей рухнули. Другая бы команда сломалась, но ровенчане выдержали удар, и старались играть в тот футбол, который они выбрали на игру. Все в обороне, все за линией мяча. Никто не знал, как будет выглядеть "Динамо", но им повезло, что начинали чемпионат против дебютанта. Да, киевляне сильнее по подбору игроков, по организации игры. Поэтому за что ругать "Верес"? Команды находятся в разных весовых категориях, к сожалению, таков наш уровень чемпионата.

"Ворскла" - "Рух" 2:0

Иван Балан: Наставник "Руха" после первой игры и поражения наполовину поменял состав. Но когда нет уверенности в своих игроках, то, как говорится, от перестановки слагаемых сума не меняется. У "Ворсклы" был предсказуемый состав, и Максимов после неудачи в еврокубке не паниковал. Вышел только Челядин, который не испортил картины. С первых минут полтавчане, как захватили инициативу, так и владели ею вплоть до финального свистка.

В первом тайме начали расшатывать редуты львовян, имели моменты и полумоменты, а вот гости вообще ничего не создали. Осада и напористость, вылились в результат, "Ворскла" забила до перерыва. Сделал это Скляр, самый активный игрок из двух команд. Хорош в отборе, одержим, и постоянно заряжен на борьбу, и мы видели его на всех участках поля.

Во втором тайме "Рух" попытался преломить ход событий, произвел три замены, вначале немного зашевелились на десять минут. Но "Ворскла", забив второй мяч, вернула контроль и опять успокоила игру, доведя свое логическое преимущество до победы. После того как счет стал 2:0, "Рух" выбросил белый флаг и больше не сопротивлялся, понимая, что в их положении им ничего не светит. Сыгранность и класс дали свой результат в победе полтавчан.

Нужно отметить, что хозяева обыграли гостей при среднем темпе игры, без скоростей, ведь "Рух" не смог включится, чем облегчил задачу своему сопернику. И главное, "Ворскла" не выглядела угнетенной после провала, на что рассчитывали львовяне. Хозяева собрались, показали хорошую игру, реализовали свои моменты и заслуженно победили.

"Ингулец" - "Заря" 1:5

Иван Балан: Почему-то для "Зари" игра сложилась легко, и в этом в первую очередь виноваты петровцы. Быстрые голы на 6-й и 7-й минутах решили судьбу и ход поединка. Такой же сценарий мы видели в матче "Динамо" - "Верес". При 0:2 "Ингульцу" нужно отыгрываться, ничего не получается, появляется сумбур, нервозность, и чтобы переломить неблагоприятный сценарий, необходимо мастерство, а с этим пока трудно.

А у луганчан все получалось, довели до перерыва комфортный для себя счет, и во втором тайме нужно было лишь рационально распорядится преимуществом, что они и успешно сделали. Да, "Ингулец" хотел выиграть, но между хотеть и мочь - большая разница. Есть желание, но нет возможностей, это о сегодняшней игре, где одна команды лучше, другая хуже. "Заря" за счет высокого прессинга, к которому "Ингулец" оказался не готов, выиграла территорию, заставляла ошибаться игроков соперника, и получила преимущество, не только в игре, но и в счете.