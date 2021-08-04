Луческу не будет против. Горица может арендовать вингера Динамо

Нигерийский полузащитник "Динамо" Бенито, который не впечатлил Мирча Луческу на сборах, может продолжить карьеру в Хорватии.

Как сообщает Index.hr, легионер может стать игроком "Горицы". Отмечается, что хорватский клуб хочет арендовать игрока на один сезон с последующим правом выкупа у "Динамо".

Портал утверждает, что нигериец должен стать заменой Кристиану Ловричу.

Напомним, минувший сезон 22-летний Бенито провел в составе "Олимпика". На счету вингера три гола и четыре голевых передач за донецкий клуб.

Контракт легионера с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

Добавим, что этой весной СМИ информировали, что "Динамо" было заинтересовано в подписании вингера "Горицы" Кристиана Ловрича.