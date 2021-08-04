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Луческу не будет против. Горица может арендовать вингера Динамо

Премьер-лига
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(1 голосов)

Бенито может продолжить карьеру в Хорватии

Луческу не будет против. Горица может арендовать вингера Динамо

ФК Динамо

Новина українською

Нигерийский полузащитник "Динамо" Бенито, который не впечатлил Мирча Луческу на сборах, может продолжить карьеру в Хорватии.

Как сообщает Index.hr, легионер может стать игроком "Горицы". Отмечается, что хорватский клуб хочет арендовать игрока на один сезон с последующим правом выкупа у "Динамо".

Портал утверждает, что нигериец должен стать заменой Кристиану Ловричу.

Напомним, минувший сезон 22-летний Бенито провел в составе "Олимпика". На счету вингера три гола и четыре голевых передач за донецкий клуб.

Контракт легионера с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

Добавим, что этой весной СМИ информировали, что "Динамо" было заинтересовано в подписании вингера "Горицы" Кристиана Ловрича.

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В статье: Динамо (Киев) Бенито Горица
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Источник:
index.hr

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Комментарии (1)
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yur-sanych (X)
04.08.2021 в 12:59
Так словенский клуб или все таки хорватский?
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