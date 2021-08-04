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Луческу не будет против. Горица может арендовать вингера Динамо
Бенито может продолжить карьеру в Хорватии
ФК Динамо
Нигерийский полузащитник "Динамо" Бенито, который не впечатлил Мирча Луческу на сборах, может продолжить карьеру в Хорватии.
Как сообщает Index.hr, легионер может стать игроком "Горицы". Отмечается, что хорватский клуб хочет арендовать игрока на один сезон с последующим правом выкупа у "Динамо".
Портал утверждает, что нигериец должен стать заменой Кристиану Ловричу.
Напомним, минувший сезон 22-летний Бенито провел в составе "Олимпика". На счету вингера три гола и четыре голевых передач за донецкий клуб.
Контракт легионера с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.
Добавим, что этой весной СМИ информировали, что "Динамо" было заинтересовано в подписании вингера "Горицы" Кристиана Ловрича.
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