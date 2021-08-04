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Герой футбольного дня. Марлос

Премьер-лига
(3 голосов)

Он еще не бесполезный

Герой футбольного дня. Марлос

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Много критики лилось в адрес Марлоса в течение последнего сезона. Не только за игру на клубном уровне, но и за тот футбол, который натурализованный бразилец показывал в составе сборной Украины. Когда же в "Шахтер" пришел новый тренер, стало сразу понятно, что вряд ли Марлосу удастся вернуть утраченные позиции. В клубе перестройка, и старая гвардия уже не такая авторитетная.

Авторитет авторитетом, но мастерство и опыт не растеряешь. Марлос уже не способен давать интенсивность, малополезен в скоростном футболе, не может продуктивно отрабатывать в защите. Но он может быть джокером. Может выйти на поле в нужный момент и сделать результат. Как вчера в Бельгии.

В течение 32-х минут пребывания на поле Марлос запомнился одним заработанным фолом, 25-ю выполненными передачами с точностью 88 процентов, одним отбором мячом, двумя потерями и тремя проведенными единоборствами. Но главная заслуга Марлоса – это созданный голевой момент, его ключевая передача с правого фланга (с зоны ответственности опорных полузащитников соперника) в штрафную площадь на партнера.

И неважно, бил или пасовал дальше Исмаили. Мяч оказался на ноге у Алана Патрика, а после – уже в воротах вице-чемпиона Бельгии. Благодаря этому "Шахтер" одержал стратегическое преимущество и теперь может играть в домашнем поединке без спешки и нервов.

Вместе с уходом Тайсона в "Шахтере" завершилась целая эпоха. Эпоха, важной фигурой в которой был и Марлос. Но в отличие от Тайсона, наш сегодняшний герой еще имеет возможность заслужить уважение и благодарность болельщиков в статусе джокера. Вчера все сложилось отлично. И это важно, ведь это Лига чемпионов.

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Комментарии (5)
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Бутига (Чернигов)
04.08.2021 в 15:15
Да, Марлос приятно удивил.
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+1
0
Alle Garage (Харьков)
04.08.2021 в 14:56
Не понял последний абзац статьи. А что Тайсон за 9 лет пребывания в клубе, огромной пользы в виде лидерства, голов, передач и т д разве не заслужил «повагу та вдячнiсть» болельщиков?
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0
0
Рівнянин (Рівне)
04.08.2021 в 14:35
Марлос-це півкоманди.Він ще не сказав останнього слова в футболі.На відміну від безтолкової молоді,він грає мізками.А техніка у нього завжди була на найвищому рівні.
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+1
0
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tolina-ystas (Краматорск)
04.08.2021 в 13:45
Это не первый раз.Все молодые и резвые бегают без толку выходит Марлос и делает победу!
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+5
0
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Siren05 (Мариуполь)
04.08.2021 в 14:14
Согласен. Пример тому Тете. Суеты много, пользы было мало. Да и пенальти выполнил неуверенно...
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+3
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