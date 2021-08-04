Герой футбольного дня. Марлос

Много критики лилось в адрес Марлоса в течение последнего сезона. Не только за игру на клубном уровне, но и за тот футбол, который натурализованный бразилец показывал в составе сборной Украины. Когда же в "Шахтер" пришел новый тренер, стало сразу понятно, что вряд ли Марлосу удастся вернуть утраченные позиции. В клубе перестройка, и старая гвардия уже не такая авторитетная.

Авторитет авторитетом, но мастерство и опыт не растеряешь. Марлос уже не способен давать интенсивность, малополезен в скоростном футболе, не может продуктивно отрабатывать в защите. Но он может быть джокером. Может выйти на поле в нужный момент и сделать результат. Как вчера в Бельгии.

В течение 32-х минут пребывания на поле Марлос запомнился одним заработанным фолом, 25-ю выполненными передачами с точностью 88 процентов, одним отбором мячом, двумя потерями и тремя проведенными единоборствами. Но главная заслуга Марлоса – это созданный голевой момент, его ключевая передача с правого фланга (с зоны ответственности опорных полузащитников соперника) в штрафную площадь на партнера.

И неважно, бил или пасовал дальше Исмаили. Мяч оказался на ноге у Алана Патрика, а после – уже в воротах вице-чемпиона Бельгии. Благодаря этому "Шахтер" одержал стратегическое преимущество и теперь может играть в домашнем поединке без спешки и нервов.

Вместе с уходом Тайсона в "Шахтере" завершилась целая эпоха. Эпоха, важной фигурой в которой был и Марлос. Но в отличие от Тайсона, наш сегодняшний герой еще имеет возможность заслужить уважение и благодарность болельщиков в статусе джокера. Вчера все сложилось отлично. И это важно, ведь это Лига чемпионов.