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Официально: Рух уволил главного тренера
Специалисту предложили в дальнейшем работать в структуре клуба
Фото: ФК Рух
Иван Федык покинул должность главного тренера "Руха". Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.
Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон.
В истории "Руха" Иван Зенонович останется как один из наиболее успешных наставников. Под его опекой "желто-черные" получили путевку в Украинскую Премьер-лигу и в дебютном сезоне в элитном футбольном дивизионе страны заняли 10-е место.
Руководство "Руха" предложило Ивану Федыку в дальнейшем работать в структуре клуба. О своем решении Иван Зенонович сообщит позже.
В качестве главного тренера "желто-черных" Федык провел 40 матчей: 12 побед, 14 ничьих и 14 поражений. В общем наставником "Руха" Иван Зинонович был 414 дней. За время своей работы специалист задействовал 48 футболистов.
Отметим, ранее СМИ информировали, что одним из кандидатов на эту должность - Леонид Кучук, который ранее уже работал со львовской командой.
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