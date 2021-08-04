Официально: Рух уволил главного тренера

Иван Федык покинул должность главного тренера "Руха". Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон.

В истории "Руха" Иван Зенонович останется как один из наиболее успешных наставников. Под его опекой "желто-черные" получили путевку в Украинскую Премьер-лигу и в дебютном сезоне в элитном футбольном дивизионе страны заняли 10-е место.

Руководство "Руха" предложило Ивану Федыку в дальнейшем работать в структуре клуба. О своем решении Иван Зенонович сообщит позже.

В качестве главного тренера "желто-черных" Федык провел 40 матчей: 12 побед, 14 ничьих и 14 поражений. В общем наставником "Руха" Иван Зинонович был 414 дней. За время своей работы специалист задействовал 48 футболистов.

Отметим, ранее СМИ информировали, что одним из кандидатов на эту должность - Леонид Кучук, который ранее уже работал со львовской командой.