  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Рух уволил главного тренера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Рух уволил главного тренера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Специалисту предложили в дальнейшем работать в структуре клуба

Официально: Рух уволил главного тренера

Фото: ФК Рух

Новина українською

Иван Федык покинул должность главного тренера "Руха". Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон.

В истории "Руха" Иван Зенонович останется как один из наиболее успешных наставников. Под его опекой "желто-черные" получили путевку в Украинскую Премьер-лигу и в дебютном сезоне в элитном футбольном дивизионе страны заняли 10-е место.

Руководство "Руха" предложило Ивану Федыку в дальнейшем работать в структуре клуба. О своем решении Иван Зенонович сообщит позже.

В качестве главного тренера "желто-черных" Федык провел 40 матчей: 12 побед, 14 ничьих и 14 поражений. В общем наставником "Руха" Иван Зинонович был 414 дней. За время своей работы специалист задействовал 48 футболистов.

Отметим, ранее СМИ информировали, что одним из кандидатов на эту должность - Леонид Кучук, который ранее уже работал со львовской командой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Иван Федык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Мирон (Львів)
04.08.2021 в 14:59
Фонсека зараз без роботи. А також Каштру. Але найкраще було б взяти Маркевича
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
04.08.2021 в 14:55
Можна і Григорчука взяти він говорив що хотів би попрацювати в Україні. Є ще Ковалець теж достойний кандидат.
Ответить
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
04.08.2021 в 14:52
Это не тот тренер, который работал в России?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...