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Динамо - Фенербахче: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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(1 голосов)

Товарищеский матч на поле соперника

Динамо - Фенербахче: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч, 04.08.2021
"Динамо" 19:00 "Фенербахче"

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Беовульф (Одесса)
04.08.2021 в 19:56
Шепелев в какой-то свой футбол играет. Команда в свой, а Шепелев в свой.
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