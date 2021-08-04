СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перенес операцию в Киеве, сообщает Meta-raings.

После матча 2-го тура с "Вересом" (4:0), который румынский специалист провел в vip-ложе, Луческу отправился в больницу для более детального медобследования.

В итоге главному тренеру пришлось перенести операцию, которая прошла успешно. После восстановления специалист вновь сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.

Напомним, что Луческу не отправился вместе с командой в Турцию на товарищеский матч против "Фенербахче".