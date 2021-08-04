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СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Хирургическое вмешательство прошло успешно

СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перенес операцию в Киеве, сообщает Meta-raings.

После матча 2-го тура с "Вересом" (4:0), который румынский специалист провел в vip-ложе, Луческу отправился в больницу для более детального медобследования.

В итоге главному тренеру пришлось перенести операцию, которая прошла успешно. После восстановления специалист вновь сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.

Напомним, что Луческу не отправился вместе с командой в Турцию на товарищеский матч против "Фенербахче".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
04.08.2021 в 15:10
То говорять що простуда то щось оперують вже.... Операція и та інші пригоди будулая!)
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