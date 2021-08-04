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СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве
Хирургическое вмешательство прошло успешно
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перенес операцию в Киеве, сообщает Meta-raings.
После матча 2-го тура с "Вересом" (4:0), который румынский специалист провел в vip-ложе, Луческу отправился в больницу для более детального медобследования.
В итоге главному тренеру пришлось перенести операцию, которая прошла успешно. После восстановления специалист вновь сможет приступить к своим непосредственным обязанностям.
Напомним, что Луческу не отправился вместе с командой в Турцию на товарищеский матч против "Фенербахче".
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