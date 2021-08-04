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Гецко: В матче с Генком Шахтер действовал в обороне безалаберно

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-игрок оценил игру дончан

Гецко: В матче с Генком Шахтер действовал в обороне безалаберно

pobeda.od.ua

Новина українською

Бывший форвард национальной сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над бельгийским "Генком" (2:1) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

"Чувствовал, что "Генк" постарается воспользоваться преимущество родных стен и будет активен в первом тайме. Так и получилось, более того хозяева даже открыли счет после неуверенных действий защитников и вратаря "Шахтера".

С другой стороны, была уверенность, что после перерыва "Генк" не выдержит давления "Шахтера", что ему не хватит терпения. Все же, без мяча играть очень сложно, поэтому все и стало на свои места. Думаю, что в Генке донетчане практически гарантировали себе выход в следующий раунд.

Что не понравилось? То, как "горняки" защищались. Если они будут продолжать действовать в обороне так безалаберно, то в поединках со следующим потенциальным соперником - "Монако" им придется очень туго", - сказал Гецко.

Напомним, что следующая игра с "Генком" состоится 10 августа.

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В статье: Иван Гецко Шахтер (Донецк) Генк
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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Комментарии (7)
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tare522
04.08.2021 в 17:44
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
04.08.2021 в 16:28
банановий кубок лише підтвердив, що рівень бразіл, як і всього південноамериканського футболу, занадто впав в останні роки.тому команду будувати навколо лише них - це велика помилка. та й ржуть з шахтаря не лише в Україні, а і в Європі із-за цих чумазих танцівників
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+3
-2
aleks68
04.08.2021 в 16:36
ржут и с твоего ....динамо.и что дальше убогий?
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+1
-4
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
04.08.2021 в 16:50
далі Динамо без надзусиль виграє чемпіонат і можливо кубок, бо будуть проблеми з конкуренцією у такого шахтьора. в де дзербі не вистачить ні досвіду, ні навиків, щоб керувати стадом вічно танцюючих пожирачів бананів. на плаву команду в ЧУ буде тримати хіба що допомога арбітрів
+3
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
04.08.2021 в 16:51
ну взагалі все буде як в минулому сезоні, а може й гірше
+3
0
СТОП крот (Киев)
04.08.2021 в 16:08
Срочно надо еще 5 бразил в обезьянник
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+3
-4
aleks68
04.08.2021 в 16:34
чмо а как быть с брёвнами динамо.спрос на деревянных ещё есть?тяжело быть идиотом с рождения
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+1
-4
СТОП крот (Киев)
04.08.2021 в 17:58
Чмо тебя сотворило по пьяни
0
0


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