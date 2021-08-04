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Гецко: В матче с Генком Шахтер действовал в обороне безалаберно
Экс-игрок оценил игру дончан
pobeda.od.ua
Бывший форвард национальной сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над бельгийским "Генком" (2:1) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.
"Чувствовал, что "Генк" постарается воспользоваться преимущество родных стен и будет активен в первом тайме. Так и получилось, более того хозяева даже открыли счет после неуверенных действий защитников и вратаря "Шахтера".
С другой стороны, была уверенность, что после перерыва "Генк" не выдержит давления "Шахтера", что ему не хватит терпения. Все же, без мяча играть очень сложно, поэтому все и стало на свои места. Думаю, что в Генке донетчане практически гарантировали себе выход в следующий раунд.
Что не понравилось? То, как "горняки" защищались. Если они будут продолжать действовать в обороне так безалаберно, то в поединках со следующим потенциальным соперником - "Монако" им придется очень туго", - сказал Гецко.
Напомним, что следующая игра с "Генком" состоится 10 августа.
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