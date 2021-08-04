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Официально: Металлист 1925 подписал Марлисона
Харьковский клуб подписал нового нападающего
Фото: metalist1925.com / Автор: неизвестен
Официальный сайт “Металлиста 1925” объявил о переходе Марлисона из бразильской “Фигейренсе”. Это будет аренда с правом выкупа в конце сезона.
23-летний бразилец стал девятым новичком “Металлиста” в это трансферное окно. В будущем сезоне игрок будет выступать под 33-м номером, сообщает сайт.
Игрока представили на площади Конституции, что в самом центре Харькова.
“Фигейренсе” выступает в Серии Ц – третьему по силе дивизиону Бразилии.
В прошлом сезоне Марлисон провел 14 матчей за три клуба в Серии Б и Серии Ц, отметившись одним голом.
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