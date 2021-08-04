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Официально: Металлист 1925 подписал Марлисона

Премьер-лига
(2 голосов)

Харьковский клуб подписал нового нападающего

Официально: Металлист 1925 подписал Марлисона

Фото: metalist1925.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный сайт “Металлиста 1925” объявил о переходе Марлисона из бразильской “Фигейренсе”. Это будет аренда с правом выкупа в конце сезона.

23-летний бразилец стал девятым новичком “Металлиста” в это трансферное окно. В будущем сезоне игрок будет выступать под 33-м номером, сообщает сайт.

Игрока представили на площади Конституции, что в самом центре Харькова.

“Фигейренсе” выступает в Серии Ц – третьему по силе дивизиону Бразилии.

В прошлом сезоне Марлисон провел 14 матчей за три клуба в Серии Б и Серии Ц, отметившись одним голом.

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В статье: Серия С Металлист 1925 (Харьков) Марлисон
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Источник:
metalist1925

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Комментарии (8)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2021 в 19:50
из серии Ъ, блд!
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+1
0
Lotto (Харьков)
04.08.2021 в 19:29
Глянув на статистику напоминло Абелардо из газмяса. Будем посмотреть что на поле скажет.
Ответить
+1
0
Lil Jon (Полтава)
04.08.2021 в 19:05
Нападающий с 3 дивизиона который забил за 14 игр 1 гол, и эти люди о колхозе что-то пишут)
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+3
0
Саша AS80 (Харків)
04.08.2021 в 18:50
Нехай кубок беруть - і в єврокубки зі слідуючого сезону!!!
Ответить
0
0
blyaishtif86 (Харьков)
04.08.2021 в 18:44
Мега нападающий в Мега клуб, все закономерно
Ответить
+3
-1
vwv (Харьков)
04.08.2021 в 19:03
Марлисон получше смотрится чем Пейшото. Оба слабые но Пейшото вообще пустой.
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
04.08.2021 в 20:02
Вы где-то видели матчи серии Ц чемпионата Бразилии? Поделитесь ссылочкой.
+2
-1
football_soccer (Украина)
04.08.2021 в 18:40
14 матчей, 1 гол. Третий дивизион Бразилии. И 1925 это уже третья по счету команда у него за 2-й сезон. Перспективненько
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+2
0


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