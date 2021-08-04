Официально: Металлист 1925 подписал Марлисона

Официальный сайт “Металлиста 1925” объявил о переходе Марлисона из бразильской “Фигейренсе”. Это будет аренда с правом выкупа в конце сезона.

23-летний бразилец стал девятым новичком “Металлиста” в это трансферное окно. В будущем сезоне игрок будет выступать под 33-м номером, сообщает сайт.

Игрока представили на площади Конституции, что в самом центре Харькова.

“Фигейренсе” выступает в Серии Ц – третьему по силе дивизиону Бразилии.

В прошлом сезоне Марлисон провел 14 матчей за три клуба в Серии Б и Серии Ц, отметившись одним голом.