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Хачериди может продолжить карьеру в УПЛ
34-летний защитник близок к переходу в “Десну”
Фото: PAOK FC / Автор: неизвестен
Евгений Хачериди может перебраться в “Десну” в это трансферное окно, по информации Dynamomania. Трансфер Евгения обойдется “Десне” бесплатно.
34-летний защитник был без клуба с января. Последним клубом в карьере Евгения было брестское “Динамо”, которое он покинул из-за задолженностей по выплатам зарплаты.
Напомним, что за свою карьеру Хачериди успел поиграть за “Олком”, “Волынь”, киевское “Динамо”, греческий “ПАОК” и “Динамо Брест”.
До ухода из “Бреста” Евгений успел сыграть 4 матча в квалификации Еврокубков, не отметившись результативными действиями.
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