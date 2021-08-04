Хачериди может продолжить карьеру в УПЛ

Евгений Хачериди может перебраться в “Десну” в это трансферное окно, по информации Dynamomania. Трансфер Евгения обойдется “Десне” бесплатно.

34-летний защитник был без клуба с января. Последним клубом в карьере Евгения было брестское “Динамо”, которое он покинул из-за задолженностей по выплатам зарплаты.

Напомним, что за свою карьеру Хачериди успел поиграть за “Олком”, “Волынь”, киевское “Динамо”, греческий “ПАОК” и “Динамо Брест”.

До ухода из “Бреста” Евгений успел сыграть 4 матча в квалификации Еврокубков, не отметившись результативными действиями.