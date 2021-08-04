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Хачериди может продолжить карьеру в УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

34-летний защитник близок к переходу в “Десну”

Хачериди может продолжить карьеру в УПЛ

Фото: PAOK FC / Автор: неизвестен

Новина українською

Евгений Хачериди может перебраться в “Десну” в это трансферное окно, по информации Dynamomania. Трансфер Евгения обойдется “Десне” бесплатно.

34-летний защитник был без клуба с января. Последним клубом в карьере Евгения было брестское “Динамо”, которое он покинул из-за задолженностей по выплатам зарплаты.

Напомним, что за свою карьеру Хачериди успел поиграть за “Олком”, “Волынь”, киевское “Динамо”, греческий “ПАОК” и “Динамо Брест”.

До ухода из “Бреста” Евгений успел сыграть 4 матча в квалификации Еврокубков, не отметившись результативными действиями.

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В статье: Евгений Хачериди Десна (Чернигов)
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Источник:
dynamomania

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Комментарии (3)
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mangoll (Чернигов)
04.08.2021 в 20:18
Норм тема. У Рябоконя не повые..ся)
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0
-1
yurets87 (запоріжжя)
04.08.2021 в 20:16
В Зарю было бы круто
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0
-1
Джин Тоник (R)
04.08.2021 в 19:37
Вот это круто!Селин и Хачериди старый стиль дороже,новых двух.В здоровом теле-Динамовский Дух!!!
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0
0


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