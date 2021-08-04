Леднев продолжает забивать. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в Стамбуле

Мирча Луческу решил основательно подготовить игроков "Динамо" к сезону. Мало того, что чемпион Украины за УТЗ провел 12 контрольных встреч, так еще и после старта УПЛ вынужден путешествовать по миру, дабы играть дружеские матчи. "Бело-синие" отправились в Стамбул, где их ожидал местный "Фенербахче". Вполне неплохой оппонент, дабы проверить свои силы. Турция - не чужая страна для Мирчи Михайловича, так как там он ранее возглавлял "Галатасарай" и "Бешикташ". Сегодня, правда, румынский тренер с клубом не полетел. Причина - состояние здоровья.

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В старте киевлян нашлось место для летнего новичка Рамиреса, за игрой которого мы планировали пристально понаблюдать. К сожалению, не получилось. До нападающего крайне редко доходил мяч, вследствие чего его игру оценивать смысла нет. А вот кто отметиться сумел, так это Богдан Леднев. Хотя для поклонников киевлян это не новость - хавбек любит феерить на сборах. В середине первого тайма ему удалось забить после качественного паса Цыганкова. Киев повел в счете. Четвертый гол на сборах для Богдана.

В целом, первая половина получилась достаточно равной. Турецкая сторона неплохо начала, показав, что сегодня "Динамо" придется потратить сил больше, чем против "Вереса". "Фенербахче", как минимум, умеет пробивать в створ. Середина и концовка была уже за украинцами, а потому минимальное преимущество "Динамо" - правильное развитие событий.

После перерыва тренерский штаб киевлян пустился делать замены. Прогнозируемо. Больше всего внимание привлек Денис Гармаш, который появился на позиции центрфорварда. На скамейке продолжали грустить Шкурин и Кулач, надеясь, что скоро придет и их час. Свои моменты были у каждой стороны - "Динамо" слабо реализовало, туркам мешал Бойко. По крайней мере, до определенной поры, а если выражаться точнее - до паса Месута Озила. Легендарный немец одной шикарной передачей вывел Пелкаса 1 на 1 с кипером "Динамо", после чего игрок пробил между ног Бойко - 1:1.

Концовка поединка прошла в плюс-минус конкурентной борьбе, где каждая из команд могла брать свое. Однако в каждом из эпизодов футболистам чего-то не хватало - точного последнего паса, удара и тд. Киеву не помог даже выход Шкурина. По итогу, "Динамо" и "Фенербахче" разошлись миром, а игроки чемпиона Украины провели добротный спарринг. На выходных их будет ждать "Заря".

Контрольный матч, 04.08.2021

"Динамо" - "Фенербахче" 1:1

Гол: Леднев 27 - Пелкас 63

"Динамо": Бойко (Бущан 66) - Кендзера, Забарный (Тымчик 46), Сирота (Шабанов 66), Сидклей (Миколенко 46) - Сидорчук (Андриевский 66), Шепелев (Шапаренко 66) - Цыганков (Караваев 66), Леднев (Буяльский 46), Родригес (Антюх 62) - Рамирес (Гармаш 46, Шкурин 86)

"Фенербахче": Байиндыр - Салаи, Тиссеран, Новак - Густаво - Осайи, Зайц, Озил, Пелкас, Кадиоглу - Валенсия