  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леднев продолжает забивать. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в Стамбуле
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леднев продолжает забивать. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в Стамбуле

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

Неплохой матч против серьезного оппонента

Леднев продолжает забивать. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в Стамбуле

Фото: ФК Динамо

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу решил основательно подготовить игроков "Динамо" к сезону. Мало того, что чемпион Украины за УТЗ провел 12 контрольных встреч, так еще и после старта УПЛ вынужден путешествовать по миру, дабы играть дружеские матчи. "Бело-синие" отправились в Стамбул, где их ожидал местный "Фенербахче". Вполне неплохой оппонент, дабы проверить свои силы. Турция - не чужая страна для Мирчи Михайловича, так как там он ранее возглавлял "Галатасарай" и "Бешикташ". Сегодня, правда, румынский тренер с клубом не полетел. Причина - состояние здоровья.

Читайте такжеЛуческу перенес операцию в Киеве

В старте киевлян нашлось место для летнего новичка Рамиреса, за игрой которого мы планировали пристально понаблюдать. К сожалению, не получилось. До нападающего крайне редко доходил мяч, вследствие чего его игру оценивать смысла нет. А вот кто отметиться сумел, так это Богдан Леднев. Хотя для поклонников киевлян это не новость - хавбек любит феерить на сборах. В середине первого тайма ему удалось забить после качественного паса Цыганкова. Киев повел в счете. Четвертый гол на сборах для Богдана.

В целом, первая половина получилась достаточно равной. Турецкая сторона неплохо начала, показав, что сегодня "Динамо" придется потратить сил больше, чем против "Вереса". "Фенербахче", как минимум, умеет пробивать в створ. Середина и концовка была уже за украинцами, а потому минимальное преимущество "Динамо" - правильное развитие событий.

После перерыва тренерский штаб киевлян пустился делать замены. Прогнозируемо. Больше всего внимание привлек Денис Гармаш, который появился на позиции центрфорварда. На скамейке продолжали грустить Шкурин и Кулач, надеясь, что скоро придет и их час. Свои моменты были у каждой стороны - "Динамо" слабо реализовало, туркам мешал Бойко. По крайней мере, до определенной поры, а если выражаться точнее - до паса Месута Озила. Легендарный немец одной шикарной передачей вывел Пелкаса 1 на 1 с кипером "Динамо", после чего игрок пробил между ног Бойко - 1:1.

Концовка поединка прошла в плюс-минус конкурентной борьбе, где каждая из команд могла брать свое. Однако в каждом из эпизодов футболистам чего-то не хватало - точного последнего паса, удара и тд. Киеву не помог даже выход Шкурина. По итогу, "Динамо" и "Фенербахче" разошлись миром, а игроки чемпиона Украины провели добротный спарринг. На выходных их будет ждать "Заря".

Контрольный матч, 04.08.2021
"Динамо" - "Фенербахче" 1:1
Гол: Леднев 27 - Пелкас 63
"Динамо": Бойко (Бущан 66) - Кендзера, Забарный (Тымчик 46), Сирота (Шабанов 66), Сидклей (Миколенко 46) - Сидорчук (Андриевский 66), Шепелев (Шапаренко 66) - Цыганков (Караваев 66), Леднев (Буяльский 46), Родригес (Антюх 62) - Рамирес (Гармаш 46, Шкурин 86)
"Фенербахче": Байиндыр - Салаи, Тиссеран, Новак - Густаво - Осайи, Зайц, Озил, Пелкас, Кадиоглу - Валенсия

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Богдан Леднев
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (27)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
04.08.2021 в 22:26
Леднева надо просто выпустить в основе на 5 матчем и там уже решать, думаю у него получится
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
04.08.2021 в 21:55
После такой игры рыпаться в сторону шахтера даже не стоит. И это ещё турки, которые играли без желания обороняться.
Ответить
+2
-7
avatar
walcom (Киев)
04.08.2021 в 21:57
сиди и не рыпайся)))
Ответить
+7
-2
FC Energy (Новая Каховка)
04.08.2021 в 22:02
Тебя игра устраивает?
+1
-5
Unselfish (Белая Церковь )
04.08.2021 в 22:15
Игра была топ. Боюсь кротам их 46 лямов в этом году не помогут...
Ответить
+5
-1
Димитър из Софии (София)
04.08.2021 в 22:18
Динамо приехало в Стамбул не уничтожать великолепной игрой, а наигрывать связи и взаимопонимание не основных игроков. Так же, дали нагрузку, чтобы лучше себя чувствовали играя на 3 день в ЛЧ. Хотя для кротячего нутра осознать эти вещи очень сложно, поэтому надо просто обсирать все что не даунецкое.
Ответить
+3
-1
Gafan777 (Каменка)
04.08.2021 в 21:42
очень всё примитивно и слабо, туркипо всем показателям переиграли ,кроме счёта
Ответить
0
-10
Unselfish (Белая Церковь )
04.08.2021 в 22:17
Это ты игру 20летней давности смотрел??? Динамо ничем не уступало, а во многом переигрывали Фенер...
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.08.2021 в 21:21
Выстояли, молодцы!
Ответить
+2
-11
avatar
walcom (Киев)
04.08.2021 в 21:33
да фанера отскочила
Ответить
+5
-1
avatar
Next-R (Киев)
04.08.2021 в 21:50
Ну а ви якого х свою домівку в лугандонії покинули, не відстояли?
Ответить
+5
-4
avatar
Viktor Ivanjvich
04.08.2021 в 22:11
такие как ты и сделали то что сейчас есть-
Ответить
+1
-3
Димитър из Софии (София)
04.08.2021 в 21:01
Товарняк вышел лучше чем вчерашний ЛЧшный матч. Неожиданно, но Луческу старается привить игру не только основе, чтобы было кому подменять её. Некоторые еще не форме, кое кто уже набрал, в целом - отличная идея, провести этот матч!
Ответить
+8
-5
schabay (Краснодон)
04.08.2021 в 21:14
Динамо - Верес тоже круто смотрелось, по сравнению с ЛЧА Фради -Динамо (ЛЧ прошлый) ваабще улёт...Шипку больше не кури...
Ответить
+3
-10
avatar
ascent (Луксор)
04.08.2021 в 20:55
Пераый тайм понравился.
Ответить
+3
-3
avatar
shat (киев)
04.08.2021 в 20:54
Тымчик лучший
Ответить
+12
-3
avatar
Next-R (Киев)
04.08.2021 в 20:57
Нарешті він набирає форму (тьфу тьфу тьфу, щоб знову не було травми).
Ответить
+9
-7
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.08.2021 в 21:23
Голубой мальчик, не плюйся!
+6
-11
taras.calena
04.08.2021 в 21:30
"Голубой мальчик" - с утра ржу
+4
-9
avatar
Next-R (Киев)
04.08.2021 в 21:49
"голубой мальчик" - це виплодок твоїх батьків. Kolibri - муйло ти лугандонське, по єб-ку хочеш, виходь сцикля.
+5
-4
avatar
Viktor Ivanjvich
04.08.2021 в 22:09
а это то причем-
Ответить
0
-4
avatar
alex.belogubko (одесса)
04.08.2021 в 20:53
игра ДК для дворового УПЛ а для ЛЧ это проиграшь--слабоки
Ответить
+3
-14
avatar
shat (киев)
04.08.2021 в 20:53
Гармаш снова с головой перестал дружить , кидается как собака на всех , вместо игры
Ответить
+3
-8
avatar
shat (киев)
04.08.2021 в 20:51
Шапаренко тормозит в последний момент
Ответить
+2
-8
avatar
ascent (Луксор)
04.08.2021 в 20:51
Шкурин прячется от мяча...
Ответить
+1
-10
Alex-696 (Немирів)
04.08.2021 в 21:49
ascent ховається від розуму.
Ответить
+5
-3
avatar
Next-R (Киев)
04.08.2021 в 21:50
Alex-696
+5
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...