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Шахтер не сможет провести на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов
Речь идет о следующем раунде квалификации еврокубка
Фото: ФК Шахтер
В случае выхода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" не сможет провести свой домашний матч на НСК "Олимпийский" в столице Украины.
Накануне базовой даты проведения матча (25 августа) на НСК "Олимпийский" в Киеве запланирован концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины. Из-за его проведения организация домашнего матча "Шахтера" в базовую дату, назначенную УЕФА, становится невозможной.
По информации источника, в случае выхода в следующий раунд квалификации и суммарной победы над "Генком", будет ли "Шахтер" пытаться поменять домашний матч с выездным, согласовав этот вопрос с УЕФА, или перенесет его на другой стадион, станет известно ближе к дате первого поединка.
Напомним, что в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде обыграл бельгийский "Генк" со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 10 августа (20:30).
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