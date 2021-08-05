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Шахтер не сможет провести на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов

Премьер-лига
(2 голосов)

Речь идет о следующем раунде квалификации еврокубка

Шахтер не сможет провести на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

В случае выхода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" не сможет провести свой домашний матч на НСК "Олимпийский" в столице Украины.

Накануне базовой даты проведения матча (25 августа) на НСК "Олимпийский" в Киеве запланирован концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины. Из-за его проведения организация домашнего матча "Шахтера" в базовую дату, назначенную УЕФА, становится невозможной.

По информации источника, в случае выхода в следующий раунд квалификации и суммарной победы над "Генком", будет ли "Шахтер" пытаться поменять домашний матч с выездным, согласовав этот вопрос с УЕФА, или перенесет его на другой стадион, станет известно ближе к дате первого поединка.

Напомним, что в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде обыграл бельгийский "Генк" со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 10 августа (20:30).

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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JudgeDredd (Киев)
05.08.2021 в 10:16
Давайте знов до Львова! Ніде вас краще не підтримають.
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0
0
СТОП крот (Киев)
05.08.2021 в 09:56
Даунбаским бомжам надо в принципе запретить играть в Киеве. Прописаны в Мариуполе? Пи**йте туда
Ответить
+1
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.08.2021 в 09:34
Всі домашні матчі Шахтар повинен проводити на Донеччині. Або в Бразилії. Всі інші варіанти від лукавого.
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+5
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
05.08.2021 в 09:40
так всі тільки "за". Я взагалі не бачу причин, чому Шахтар грає в Київі...
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+4
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.08.2021 в 09:44
Причина одна - Ахметов.
+1
0
aleks68
05.08.2021 в 09:45
повыли?полегчало?кто вас дырявых долб....в будет спрашивать.тявкайте дальше идиоты
+1
-3
Dortmund 09 (Киев)
05.08.2021 в 09:21
Оба матча во Франции сыграть и баста ;)
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
05.08.2021 в 09:16
Сподіваюся, що після цього концерту поле "Олімпійського" не буде нагадувати поле стадіону "Чорноморець".
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+3
0


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