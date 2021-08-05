Шахтер не сможет провести на НСК "Олимпийский" матч Лиги чемпионов

В случае выхода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" не сможет провести свой домашний матч на НСК "Олимпийский" в столице Украины.

Накануне базовой даты проведения матча (25 августа) на НСК "Олимпийский" в Киеве запланирован концерт, посвященный 30-летию Независимости Украины. Из-за его проведения организация домашнего матча "Шахтера" в базовую дату, назначенную УЕФА, становится невозможной.

По информации источника, в случае выхода в следующий раунд квалификации и суммарной победы над "Генком", будет ли "Шахтер" пытаться поменять домашний матч с выездным, согласовав этот вопрос с УЕФА, или перенесет его на другой стадион, станет известно ближе к дате первого поединка.

Напомним, что в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде обыграл бельгийский "Генк" со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 10 августа (20:30).