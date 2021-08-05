  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новый тренер Руха: За свое существование нужно бороться - это самое главное
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый тренер Руха: За свое существование нужно бороться - это самое главное

Премьер-лига
(3 голосов)

Леонид Кучук сменил на посту Ивана Федыка

Новый тренер Руха: За свое существование нужно бороться - это самое главное

Фото: ФК Рух

Новина українською

Новый тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал свое назначение во львовский клуб.

Напомним, вчера, 4 августа, львовяне расторгли контракт с Иваном Федыком.

"В каком психологическом состоянии сейчас команда? Видно, что две игры очень больно ударили по ребятам. Мне удалось попасть на тренировку. Было видно, что есть психологическая неуверенность. С этого состояния нужно выходить. За свое существование нужно бороться - это самое главное.

Не скрою, даже шокирован. Приходилось работать в разных условиях, но здесь условия фантастические. Я рад, что дожил до такого времени, что зашел на эту базу и, скажем, эти поля, эти здания, эти раздевалки - это всё сказка", — приводит слова Кучука "Футбол NEWS".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...