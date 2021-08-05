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Новый тренер Руха: За свое существование нужно бороться - это самое главное
Леонид Кучук сменил на посту Ивана Федыка
Фото: ФК Рух
Новый тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал свое назначение во львовский клуб.
Напомним, вчера, 4 августа, львовяне расторгли контракт с Иваном Федыком.
"В каком психологическом состоянии сейчас команда? Видно, что две игры очень больно ударили по ребятам. Мне удалось попасть на тренировку. Было видно, что есть психологическая неуверенность. С этого состояния нужно выходить. За свое существование нужно бороться - это самое главное.
Не скрою, даже шокирован. Приходилось работать в разных условиях, но здесь условия фантастические. Я рад, что дожил до такого времени, что зашел на эту базу и, скажем, эти поля, эти здания, эти раздевалки - это всё сказка", — приводит слова Кучука "Футбол NEWS".
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