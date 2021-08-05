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Хачериди прокомментировал слухи о возможном переходе в Десну

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Украинец отмечает, что пока не стоит сватать его в черниговский клуб

Хачериди прокомментировал слухи о возможном переходе в Десну

Новина українською

Защитник Евгений Хачериди прокомментировал информацию, что он может продолжить карьеру в "Десне".

- Это неправда, что я перехожу в "Десну". Пока что просто тренируюсь с командой.

- С Рябоконем общались по поводу вашего возможного сотрудничества?

- Подождите, я нахожусь в "Десне" первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что тут происходит", — сказал Хачериди.

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В статье: Евгений Хачериди Десна (Чернигов)
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (2)
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dagop33
05.08.2021 в 13:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
Dimka26 (Чернигов)
05.08.2021 в 11:25
Хачик как всегда в своем стиле. На подпишет он контракт. Его бы зря на просмотр не приглашали бы.
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-1


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