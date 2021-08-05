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Хачериди прокомментировал слухи о возможном переходе в Десну
Украинец отмечает, что пока не стоит сватать его в черниговский клуб
Защитник Евгений Хачериди прокомментировал информацию, что он может продолжить карьеру в "Десне".
- Это неправда, что я перехожу в "Десну". Пока что просто тренируюсь с командой.
- С Рябоконем общались по поводу вашего возможного сотрудничества?
- Подождите, я нахожусь в "Десне" первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что тут происходит", — сказал Хачериди.
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Источник:FootBoom
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Комментарии (2)
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dagop33
05.08.2021 в 13:09
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Dimka26 (Чернигов)
05.08.2021 в 11:25
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