Хачериди прокомментировал слухи о возможном переходе в Десну

Защитник Евгений Хачериди прокомментировал информацию, что он может продолжить карьеру в "Десне".

- Это неправда, что я перехожу в "Десну". Пока что просто тренируюсь с командой.

- С Рябоконем общались по поводу вашего возможного сотрудничества?

- Подождите, я нахожусь в "Десне" первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что тут происходит", — сказал Хачериди.