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Де Дзерби: У Шахтера много игроков, претендующих на стартовый состав, но я помню про всех

Премьер-лига
(1 голосов)

Средний возраст команды в матче с "Генком" был 22 года

Де Дзерби: У Шахтера много игроков, претендующих на стартовый состав, но я помню про всех

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассчитывает, что все смогут получить игровое время, но всем места в основе не хватит.

"Средний возраст команды в матче с "Генком" был 22 года. И потому иногда ребята слишком спешили, а мне нужно, чтобы концентрация всегда была на высоком уровне. Те же Мудрик, Конопля и Судаков должны быстрее улучшить свой уровень, потому что в моей команде играют все, и я уже показал это в первых трех официальных матчах.

Степаненко, Марлос и Алан Патрик выходили со скамейки и получали шанс. Для меня, конечно, много футболистов сейчас, претендующих на стартовый состав. Не у всех одинаковый опыт, но я помню про всех игроков.

Хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (6)
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Zapp Brannigan (Київ)
05.08.2021 в 14:06
Я далеко не фанат ШД і тим більше не фанат Степаненка, але за що з ним так? Ну з бельгійцями його дуже не вистачало в центрі! Та й збірна на Євро з Тарасом і без нього - дві великі різниці...
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0
0
dagop33
05.08.2021 в 13:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Leolion (Alicante)
05.08.2021 в 12:33
Без Степаненко в центре поля конечно бардак полный. Да и Марлос или Патрик наверное нужны, чтоб молодых направлять.
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+3
0
TarasLviv2019 (LVIV)
05.08.2021 в 11:17
Степаненко отримував шанс)))) от вам і ставлення до капітана команди)
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+1
-2
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scorpius (Ck)
05.08.2021 в 12:09
А что, раз капитан, то на шару всегда в старте должен играть?))
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+3
0
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Zapp Brannigan (Київ)
05.08.2021 в 14:04
А хто в них кращий опорник зараз за Тараса?
0
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