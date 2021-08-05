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Де Дзерби: У Шахтера много игроков, претендующих на стартовый состав, но я помню про всех
Средний возраст команды в матче с "Генком" был 22 года
Фото: ФК Шахтер Донецк
Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассчитывает, что все смогут получить игровое время, но всем места в основе не хватит.
"Средний возраст команды в матче с "Генком" был 22 года. И потому иногда ребята слишком спешили, а мне нужно, чтобы концентрация всегда была на высоком уровне. Те же Мудрик, Конопля и Судаков должны быстрее улучшить свой уровень, потому что в моей команде играют все, и я уже показал это в первых трех официальных матчах.
Степаненко, Марлос и Алан Патрик выходили со скамейки и получали шанс. Для меня, конечно, много футболистов сейчас, претендующих на стартовый состав. Не у всех одинаковый опыт, но я помню про всех игроков.
Хочу, чтобы все чувствовали себя частью команды", - сказал Де Дзерби.
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