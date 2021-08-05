Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антюх: Луческу еще зимой хотел взять меня на сборы с Динамо
Вингер мог оказаться в киевском клубе на полгода раньше
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер "Динамо" Денис Антюх рассказал о своем трансфере из "Колоса" в киевский клуб.
"Мне говорили, что Луческу еще зимой хотел взять меня на сборы. Но, наверное, не удалось договориться с "Колосом".
Этим летом снова позвонили и сказали, что добро со стороны клуба есть. Поеду на сборы с "Динамо". Получиться проявить себя – останусь.
Мистер попросил слушать его и выполнять все требования, в таком случае я буду прогрессировать и играть.
"Колос" многое мне дал, как футболисту. Очень хороший коллектив, мы многое прошли вместе: в Лиге Европы сыграли, четвертое место в прошлом сезоне заняли.
Всегда хочется чего-то нового, сделать шаг вперед. Ребята из команды меня прекрасно поняли", – сказал Антюх.
Напомним, в летнее межсезонье Денис пришел на просмотр в "Динамо", и хорошо проявил себя во время первого подготовительного периода, отметившись двумя забитыми мячами в ворота "Базеля" и "Люцерна". Контракт с 23-летним фланговым форвардом подписан на 4 года.
Популярное сейчас
- Хачериди прокомментировал слухи о возможном переходе в Десну
- Колос - Шахтер (Караганда). Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 05.08.2021
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я
- Ворвались. Динамо - Верес 4:0
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО