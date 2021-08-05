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Антюх: Луческу еще зимой хотел взять меня на сборы с Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Вингер мог оказаться в киевском клубе на полгода раньше

Антюх: Луческу еще зимой хотел взять меня на сборы с Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер "Динамо" Денис Антюх рассказал о своем трансфере из "Колоса" в киевский клуб.

"Мне говорили, что Луческу еще зимой хотел взять меня на сборы. Но, наверное, не удалось договориться с "Колосом".

Этим летом снова позвонили и сказали, что добро со стороны клуба есть. Поеду на сборы с "Динамо". Получиться проявить себя – останусь.

Мистер попросил слушать его и выполнять все требования, в таком случае я буду прогрессировать и играть.

"Колос" многое мне дал, как футболисту. Очень хороший коллектив, мы многое прошли вместе: в Лиге Европы сыграли, четвертое место в прошлом сезоне заняли.

Всегда хочется чего-то нового, сделать шаг вперед. Ребята из команды меня прекрасно поняли", – сказал Антюх.

Напомним, в летнее межсезонье Денис пришел на просмотр в "Динамо", и хорошо проявил себя во время первого подготовительного периода, отметившись двумя забитыми мячами в ворота "Базеля" и "Люцерна". Контракт с 23-летним фланговым форвардом подписан на 4 года.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Антюх
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Комментарии (1)
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dagop33
05.08.2021 в 13:07
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