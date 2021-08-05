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Десна подписала экс-защитника Колоса
Футболист выбрал игровой номер в новом клубе
Фото: ФК Десна
"Десна" объявила о подписании защитника Александра Масалова.
Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на один год.
Масалов играл за юношеские команды "Шахтера" и "Динамо". Также в активе игрока выступления за "Колос". С лета 2019 года украинец провел 37 матчей за молдавский "Динамо-Авто" из Тирасполя.
Футболист определился с игровым номером, под которым он будет выступать. Играть в черниговском клубе Александр будет под 5-м номером.
Защитник уже тренируется с командой и может дебютировать в составе "Десны" уже 9 августа, в матче против "Ингульца".
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