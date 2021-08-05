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Десна подписала экс-защитника Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист выбрал игровой номер в новом клубе

Десна подписала экс-защитника Колоса

Фото: ФК Десна

Новина українською

"Десна" объявила о подписании защитника Александра Масалова.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на один год.

Масалов играл за юношеские команды "Шахтера" и "Динамо". Также в активе игрока выступления за "Колос". С лета 2019 года украинец провел 37 матчей за молдавский "Динамо-Авто" из Тирасполя.

Футболист определился с игровым номером, под которым он будет выступать. Играть в черниговском клубе Александр будет под 5-м номером.

Защитник уже тренируется с командой и может дебютировать в составе "Десны" уже 9 августа, в матче против "Ингульца".

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В статье: Александр Масалов Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (2)
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dagop33
05.08.2021 в 13:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Джин Тоник (R)
05.08.2021 в 12:47
Очень слабый.Нужно Будка и Чачериди подписать
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