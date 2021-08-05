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Слета из-за штрафной. Читатели UA-Футбол выбрали лучший гол второго тура УПЛ. ВИДЕО
Представитель Зари празднует символическую победу
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Читатели UA-Футбол путем голосования выбрали лучший результативный удар второго тура чемпионата Украины. На этот раз победителем стал хавбек "Зари" Владислав Кочергин, который начал разгром "Ингульца". Влад классно поймал мяч на ногу после отскока и пробил слета под стойку. За этот удар проголосовали 187 читателей или 30% от принявших участие в голосовании.
Вторым с показателем 28% финишировал Александр Тымчик из "Динамо", почетное третье место достается Владимиру Адамюку из "Днепра-1" (22%).
Напомним, что в первом туре автором лучшего забитого гола стал форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который отличился в поединке с "Ворсклой".
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