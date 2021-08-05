  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Слета из-за штрафной. Читатели UA-Футбол выбрали лучший гол второго тура УПЛ. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слета из-за штрафной. Читатели UA-Футбол выбрали лучший гол второго тура УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Представитель Зари празднует символическую победу

Слета из-за штрафной. Читатели UA-Футбол выбрали лучший гол второго тура УПЛ. ВИДЕО

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

UA-Футбол
Новина українською

Читатели UA-Футбол путем голосования выбрали лучший результативный удар второго тура чемпионата Украины. На этот раз победителем стал хавбек "Зари" Владислав Кочергин, который начал разгром "Ингульца". Влад классно поймал мяч на ногу после отскока и пробил слета под стойку. За этот удар проголосовали 187 читателей или 30% от принявших участие в голосовании.

Вторым с показателем 28% финишировал Александр Тымчик из "Динамо", почетное третье место достается Владимиру Адамюку из "Днепра-1" (22%).

Напомним, что в первом туре автором лучшего забитого гола стал форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который отличился в поединке с "Ворсклой".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин лучшие голы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...