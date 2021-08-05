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Форвард Руха: Думаю, с новым тренером нам удастся выбраться из психологической ямы
Львовский клуб нуждался в изменениях
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Юрий Климчук прокомментировал назначения Леонида Кучука на пост главного тренера "желто-черных".
"Назначение Леонида Кучука - это новый толчок для команды. Прошлые две игры нас загнали в психологическую яму. Думаю, с новым тренером нам удастся выбраться из нее.
Все прекрасно понимают, что нам нужны были изменения, поэтому, мы надеемся, что теперь все будет хорошо.
Все встретили Леонида Станиславовича с улыбкой. В субботнем матче с "Вересом" ждем, что будет максимально много борьбы. Верим, что сможем одержать победу. Другое развитие событий нас не устроит.
Мы стремимся реабилитироваться перед нашими болельщиками за поражение в первых двух турах. Надеюсь, что у каждого вновь, как говорится, начнут гореть глаза и каждый будет биться на поле", - приводит слова Климчука официальный сайт клуба.
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