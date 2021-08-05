Определен лучший арбитр второго тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

Лучшим по итогам второго тура стал Ярослав Козык. Он судил матч "Мариуполь" - "Десна" (1:2), показал семь желтых карточек, две из которых превратились в красную, пенальти не назначал.

Стоит отметить, что "Десна" в этом матче победный гол забила из офсайда, но это вина не арбитра в поле, а ассистента.