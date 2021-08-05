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Определен лучший арбитр второго тура УПЛ
Первое признание для рефери в сезоне
ФК Колос
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
Лучшим по итогам второго тура стал Ярослав Козык. Он судил матч "Мариуполь" - "Десна" (1:2), показал семь желтых карточек, две из которых превратились в красную, пенальти не назначал.
Стоит отметить, что "Десна" в этом матче победный гол забила из офсайда, но это вина не арбитра в поле, а ассистента.
Для Ярослава Козыка это первое признание в сезоне. Ранее лучшим в туре становился Алексей Деревинский (1-й тур).
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