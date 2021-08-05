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Десна подписала контракт с воспитанником Карпат

Премьер-лига
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Мысак переберется в Чернигов

Десна подписала контракт с воспитанником Карпат

Фото: Telegram FC Desna

Новина українською

5 августа контракт с "Десной" подписал Роман Мисак. 29-й летний вратарь уже заявлен за команду (под 21 номером) и готовится к игре с "Ингульцом", которая состоится в понедельник, 9 августа.

Роман воспитанник львовских "Карпат", в 2008 году подписал с "львами" первый профессиональный контракт.
В начале 2011 года был отдан в аренду в "Крымтеплица", где в течение полутора сезона был основным вратарем клуба.

Летом 2012 вернулся в "Карпаты", где конкурировал за позицию основного вратаря львовян с еще одним молодым местным воспитанником - Романом Пидкивкою.

В августе 2018 стал игроком датского клуба "Орхус". С 2019-го года защищал ворота львовского "Руха" (37 матчей).

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В статье: Роман Мысак Десна (Чернигов)
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Источник:
Telegram FC Desna

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Комментарии (1)
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Ten0N (Leopolis)
05.08.2021 в 16:35
С 2019-го года защищал ворота львовского "Движения" (37 матчей). Клоуны даже не читают то что переводит гугл.
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