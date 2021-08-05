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Десна подписала контракт с воспитанником Карпат
Мысак переберется в Чернигов
Фото: Telegram FC Desna
5 августа контракт с "Десной" подписал Роман Мисак. 29-й летний вратарь уже заявлен за команду (под 21 номером) и готовится к игре с "Ингульцом", которая состоится в понедельник, 9 августа.
Роман воспитанник львовских "Карпат", в 2008 году подписал с "львами" первый профессиональный контракт.
В начале 2011 года был отдан в аренду в "Крымтеплица", где в течение полутора сезона был основным вратарем клуба.
Летом 2012 вернулся в "Карпаты", где конкурировал за позицию основного вратаря львовян с еще одним молодым местным воспитанником - Романом Пидкивкою.
В августе 2018 стал игроком датского клуба "Орхус". С 2019-го года защищал ворота львовского "Руха" (37 матчей).
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