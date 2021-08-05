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Металлист 1925 - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Черноморец", украинская Премьер-лига, 6 августа 2021
Фото: Металлист 1925
Впервые в этом сезоне УПЛ между собой сыграют две команды, которые еще год назад играли в Первой лиге. В Харькове "Металлист 1925" примет "Черноморец", у которого хватает проблем после возвращения в элиту. После двух матчей команда Мороза не набрала ни одного очка, ни разу не забила, пропустив за это время шесть голов. Пора бы Одессе исправлять ужасную статистику.
У "Металлиста 1925" дела идут лучше. В первом туре харьковчане сумели обыграть "Рух", а после этого дали достойный отпор "Колосу", но все же проиграли 0:1. Однако в целом команда Кривенцова пока что удивляет. Приятно.
Смотрите матч третьего тура УПЛ в пятницу, 6-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Металлист 1925" - "Черноморец" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Черноморец"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Металлист 1925" - "Черноморец".
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