Хорватская Горица заинтересована в подписании 22-летнего игрока Динамо

Нигерийский вингер киевского "Динамо" Бенито, выступавший минувший сезон в донецком "Олимпике", отправится в новую аренду.

Хорватская "Горица" заинтересована в подписании 22-летнего игрока. Скорее всего, это будет годичная аренда с правом выкупа.

Сообщается, что Бенито должен будет заменить на левом фланге Кристияна Ловрича, к которому есть интерес со стороны иностранных клубов.

Добавим, что в минувшем сезоне Бенито провел 18 матчей в составе "Олимпика", в которых забил три гола.