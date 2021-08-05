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Хорватская Горица заинтересована в подписании 22-летнего игрока Динамо

Премьер-лига
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Игрок может снова отправиться в аренду

Хорватская Горица заинтересована в подписании 22-летнего игрока Динамо

olimpik.com.ua

Новина українською

Нигерийский вингер киевского "Динамо" Бенито, выступавший минувший сезон в донецком "Олимпике", отправится в новую аренду.

Хорватская "Горица" заинтересована в подписании 22-летнего игрока. Скорее всего, это будет годичная аренда с правом выкупа.

Сообщается, что Бенито должен будет заменить на левом фланге Кристияна Ловрича, к которому есть интерес со стороны иностранных клубов.

Добавим, что в минувшем сезоне Бенито провел 18 матчей в составе "Олимпика", в которых забил три гола.

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В статье: Динамо (Киев) Бенито
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