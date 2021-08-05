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Западня: У Металлиста 1925 очень амбициозный и требовательный тренер

Премьер-лига
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Харьковчане хотят набрать очки в ближайшем туре УПЛ

Западня: У Металлиста 1925 очень амбициозный и требовательный тренер

Фото: UA-Футбол/Автор - Мария Шайк

UA-Футбол
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Защитник "Металлиста 1925" Артур Западня проанализировал причину поражения в игре с "Колосом" (0:1), поделился ожиданиями от матча с "Черноморцем", а также рассказал об амбициях главного тренера команды.

Западня считает, что еще в первом тайме против ковалевцев "Металлист 1925" должен реализовывать свои моменты.

"Каждый матч указывает нам на собственные ошибки. Постоянно анализируем игру, стараемся прогрессировать. Считаю, что играли достаточно неплохо, могли надеяться на лучший результат. Однако, это футбол ... Не реализовали свои возможности в первом тайме и соперник нас за это наказал", - отметил Западня.

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У "Металлиста 1925" есть все шансы надеяться на положительный результат в матче с еще одним новичком УПЛ, "Черноморцем", считает игрок.

"Игра с одесситами - возможность проявить себя и улучшить свое место в таблице. Несмотря на неудачный старт "Черноморца" понимаем, что нам будет непросто. У Юрия Мороза - молодая команда, ребята голодные к футболу. Если сможем сыграть в свой лучший футбол, то можем рассчитывать на положительный результат. Настраиваемся только на победу. Попутно, хочу пригласить болельщиков на игру. Ваша поддержка очень нужна команде. Хочется, чтобы как можно больше зрителей приходили на наши матчи. Сделаем все возможное, чтобы радовать вас своей игрой и победами. на первой игре нас очень хорошо поддерживали и мы ответили фанам победой".

Опытный защитник отметил изменения, которые произошли с главным тренером после выхода в Премьер-лигу.

"Валерий Кривенцов стал более требователен и стремится достигать максимального результата в каждом матче. Думаю, что опыт управления командой в Премьер-лиге поможет ему в тренерской карьере. Приятно, что тренерский штаб дает возможность играть футболистам, которые повышались в классе. для игроков это большой шанс проявить себя ", - резюмировал Западня.

Матч третьего тура соревнований УПЛ "Металлист 1925" - "Черноморец" пройдет шестого августа. Начало в 19:30.

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В статье: Артур Западня Металлист 1925 (Харьков)
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