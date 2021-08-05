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Булеца и Алибеков не сыграют против Динамо – им запрещено

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевский клуб не даст проявить себя арендованным игрокам в очной встрече

Булеца и Алибеков не сыграют против Динамо – им запрещено

Фото: zaryalg.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Сайт болельщиков "Зари" сообщает, что ни Булеца, ни Алибеков не сыграют в матче против киевского "Динамо". Оба футболиста арендованы у киевского клуба.

Сергей Булеца и Ахмед Алибеков пополнили состав луганчан этим летом.

Ранее Игорь Суркис заявлял, что запретит своим игрокам выступать в аренде против "Динамо", если соответствующее решение примет руководство "Шахтёра". Это заявление прозвучало в контексте одесского "Черноморца", который принято считать "фармом".

В прошлом сезоне Сергей Булеца выступал в аренде за "Днепр-1", Ахмед Алибеков же выступал в аренде за "Уфу".

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Динамо (Киев) Сергей Булеца Ахмед Алибеков
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (14)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.08.2021 в 22:57
Записюхи))))
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.08.2021 в 22:40
Двойные стандарты Киева
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+2
0
Дядько Петро (Волинь)
05.08.2021 в 22:05
правила повинні бути одні і для всіх. А якщо у нас ніяк не регламентується участь арендовців проти "своїх" команд то які можуть бути питання до клуба. Тільки дженткльменська домовленність.. А який з Ахметова джентельменський набір (вибухівка. бита. кастет) знають всі.
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+2
-4
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ascent (Луксор)
05.08.2021 в 22:16
Да-да, а все остальные святые их нельзя сравнивать...
Ответить
+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2021 в 22:01
ихарьоха всрался вслед за ахметом
Ответить
+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
05.08.2021 в 22:01
Никто и не заметит. А вот на ЧО без арендованных прикольно посмотреть ... 12-0 или больше ???
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+2
-3
Джин Тоник (R)
05.08.2021 в 21:52
Алигбеков вообще не играет,мажор очередной.Булеца по двум играм-дно полное.Это не потеря для Зари.В нашем чемпионате дух соревнования отсутствует
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+4
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2021 в 22:02
ты хоть одну из тех игр смотрел, дно полное?)
Ответить
+2
-2
ZNAK_VOPROSA
05.08.2021 в 22:13
Ему а бы пи....ть
+2
-2
FC Energy (Новая Каховка)
05.08.2021 в 22:41
Оно не смотрит, иначе некогда будет под каждой новостью отписываться
0
-1
aleks68
05.08.2021 в 22:40
е......й прикрой хлебало
Ответить
0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.08.2021 в 21:47
Ігорьок всрався.
Ответить
+3
-4
xapyga (Запорожье)
05.08.2021 в 21:58
Как и Ахмет, им стало очень обидно если их воспитанники лишают 3 очков, а раньше то можно было
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+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
05.08.2021 в 22:05
Просто практика такая во все мире и ничего не поделаешь. Я бы ввел огрничение на число арендованых из одного клуба...
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+2
0


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