Булеца и Алибеков не сыграют против Динамо – им запрещено

Сайт болельщиков "Зари" сообщает, что ни Булеца, ни Алибеков не сыграют в матче против киевского "Динамо". Оба футболиста арендованы у киевского клуба.

Сергей Булеца и Ахмед Алибеков пополнили состав луганчан этим летом.

Ранее Игорь Суркис заявлял, что запретит своим игрокам выступать в аренде против "Динамо", если соответствующее решение примет руководство "Шахтёра". Это заявление прозвучало в контексте одесского "Черноморца", который принято считать "фармом".

В прошлом сезоне Сергей Булеца выступал в аренде за "Днепр-1", Ахмед Алибеков же выступал в аренде за "Уфу".