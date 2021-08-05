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Булеца и Алибеков не сыграют против Динамо – им запрещено
Киевский клуб не даст проявить себя арендованным игрокам в очной встрече
Фото: zaryalg.com / Автор: неизвестен
Сайт болельщиков "Зари" сообщает, что ни Булеца, ни Алибеков не сыграют в матче против киевского "Динамо". Оба футболиста арендованы у киевского клуба.
Сергей Булеца и Ахмед Алибеков пополнили состав луганчан этим летом.
Ранее Игорь Суркис заявлял, что запретит своим игрокам выступать в аренде против "Динамо", если соответствующее решение примет руководство "Шахтёра". Это заявление прозвучало в контексте одесского "Черноморца", который принято считать "фармом".
В прошлом сезоне Сергей Булеца выступал в аренде за "Днепр-1", Ахмед Алибеков же выступал в аренде за "Уфу".
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