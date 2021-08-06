Главный тренер «Шахтёра» в эксклюзивной программе «Другой взгляд», помимо прочего, рассказал о соперниках в чемпионате. Де Дзерби считает киевский клуб главным претендентом на трофей.

У Шахтера исторически сложилось горячее противостояние с киевским Динамо. Скажите, вы уже изучали соперника?

"Для нас самое главное - это улучшить наш уровень, но и за соперником тоже нужно смотреть - мы должны знать, как делать больно сопернику. Я знаю, что в прошлом сезоне Динамо все выиграло и они заслужили все эти трофеи, они чемпионы, и в данный момент они фавориты, чтобы выиграть снова чемпионат, но мы готовы бороться".

Также тренер ответил на вопросы о тактической схеме команды, бразильцах и своей футбольной философии.

На ваш взгляд какая схема подходит Шахтеру и определились ли вы уже со схемой для нашей команды?

"Самое главное - это чтобы сильнейшие футболисты играли все вместе. Нужно совместить лучшие качества сильнейших футболистов и тогда будет легче добиться нужного результата. Когда у тебя есть нужные качества - нет никаких ограничений".

В последние годы Шахтер делал ставку на бразильских игроков. Будете ли вы придерживаться этого курса?

"Во-первых, Шахтер будет делать ставку на сильных футболистов, очень хороших футболистов. Окей, они бразильцы, вопрос ведь не в национальности – футболист из Украины, из Бразилии или Италии, вопрос в том - кто сильный, кто очень сильный, и кто слабый. Я считаю это плюсом, что у нас есть много бразильцев, так как вместе они очень хорошо взаимодействуют друг с другом, у них есть традиции, культура, и вместе они создают хороший коллектив. Но точно могу сказать, что Шахтер всегда покупал сильных футболистов и до сегодняшнего дня эта традиция остается".

Что вы прежде всего сказали игрокам Шахтера, когда приехали на первую тренировку. Возможно, поставили свои условия?

"Я сразу им сказал, что мы будем упорно работать, но в то же время мы будем развлекаться".

Ваша тренерская деятельность - это больше о тактическом или комбинационном футболе?

"Все вместе, потому что одно связано с другим, и наоборот. Ведь когда футболист индивидуально улучшить свой уровень - вся команда может стать лучше. У каждого футболиста есть свое развитие, связанное с командой, и поэтому мы хотим, чтобы футболисты улучшили свою игру".

Что бы вы хотели в первую очередь воспитать в игроках Шахтера? Чему научить их?

"У нас один из самых молодых коллективов в Европе, и у молодого футболиста немного меньше опыта, чем у других - если бы он был опытный, мы бы уже не говорили, что он молодой. Что бы я хотел особо передать им? Это то, что несмотря на то, что у нас молодая команда, мы можем сразу начать выигрывать, и конечно каждый футболист, особенно молодежь, должны понять, что это очень сложно, поэтому они должны начать усердно работать и добиться необходимых результатов. Что я всегда просил и продолжаю просить - это чтобы молодые футболисты стали сразу взрослыми. Мы точно сильная команда, футболисты все сильные, но этого еще не достаточно - нужно им донести, что они сильные и что нужно продолжать много работать".