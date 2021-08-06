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Луческу провели операцию по удалению кисты
Специалист нуждался в хирургическом вмешательстве
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу был прооперирован в Киеве.
Как сообщает ресурс Ziare.com со ссылкой на свои источники, румынскому специалисту удалили кисту, которая была в волосяной луковице. Именно она была причиной повышенной температуры Луческу.
Отмечается, что операция длилась около 8 минут и прошла успешно.
Медики уже дали согласие на его присутствие на скамейке запасных "Динамо" в следующем матче против "Зари".
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Источник:ziare.com
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Комментарии (5)
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prom (Черкаssы)
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болельщик_футбола (Донецк)
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