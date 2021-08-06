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Луческу провели операцию по удалению кисты

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист нуждался в хирургическом вмешательстве

Луческу провели операцию по удалению кисты

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу был прооперирован в Киеве.

Как сообщает ресурс Ziare.com со ссылкой на свои источники, румынскому специалисту удалили кисту, которая была в волосяной луковице. Именно она была причиной повышенной температуры Луческу.

Отмечается, что операция длилась около 8 минут и прошла успешно.

Медики уже дали согласие на его присутствие на скамейке запасных "Динамо" в следующем матче против "Зари".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ziare.com

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Комментарии (5)
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prom (Черкаssы)
06.08.2021 в 09:53
Вот смерть Кощея, например, была в иголке. А ну как у Луческу весь его тренерские талант и фарт находились в этой кисте?
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+1
0
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2.dc (Николаев)
06.08.2021 в 09:00
Вот совершенно я не уверен, что в таких темах следует в такие подробности впадать. Каждый человек имеет право на некое личное неприкосновенное пространство, куда ни журналюги, ни прочие "сторонние", и носа совать не должны ... (
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+5
0
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Next-R (Киев)
06.08.2021 в 09:12
Ну так кроти 2 дні сміялись та питали, чому новину вкинули, а деталі ні.
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+2
0
aleks68
06.08.2021 в 10:10
полечи голову дырявый баран
0
0
болельщик_футбола (Донецк)
06.08.2021 в 09:12
не будь наивным... здесь не брезгуют ни провокациями, ни желтой прессой...
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+2
-3


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