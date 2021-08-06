Луческу провели операцию по удалению кисты

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу был прооперирован в Киеве.

Как сообщает ресурс Ziare.com со ссылкой на свои источники, румынскому специалисту удалили кисту, которая была в волосяной луковице. Именно она была причиной повышенной температуры Луческу.

Отмечается, что операция длилась около 8 минут и прошла успешно.

Медики уже дали согласие на его присутствие на скамейке запасных "Динамо" в следующем матче против "Зари".