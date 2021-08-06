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Лидер Шахтера пропустит до двух недель из-за травмы
Вингер не поможет своей команде в ближайших матчах
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер "Шахтера" Манор Соломон получил травму в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Генка" (2:1).
Как сообщает пресс-служба "горняков", после игры у футболиста диагностировали разрыв связок голеностопного сустава.
Отмечается, что на восстановление Манору понадобится до 14 дней.
Он пропустит встречу против "Александрии" (7 августа), ответную игру с "Генком" (10 августа), и возможно, матч против "Металлиста 1925" (13 августа).
Добавим, в текущем сезоне УПЛ 22-летний Манор провел за "Шахтер" три матча, в которых отметился одной результативной передачей.
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