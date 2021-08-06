Шепелев: Главная задача Динамо - подготовиться к играм Лиги чемпионов

Центральный полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев поделился впечатлениями от игры с "Фенербахче" (1:1) в Стамбуле.

- Какую задачу поставил тренерский штаб на сегодняшний матч и удалось ли ее выполнить?

- Наша главная задача – подготовиться к играм Лиги чемпионов. Что касается матча – задача была выиграть, но и ничья – хороший результат. Мы выглядели достойно, могли и победить. Но счет на табло 1:1 справедлив.

- Это соперник уровня Лиги чемпионов?

- Да, чувствуется, что это команда уровня Лиги чемпионов. У них в составе топовые игроки, тот же Озил. Видно, что он опытный игрок. Конечно, приятно играть против таких футболистов, хочется показать свой уровень, почувствовать, что ты можешь на фоне этих игроков.

- Можно сравнить "Фенербахче" по уровню с какой-то командой УПЛ?

- Думаю, "Шахтер" такого же уровня примерно. Возможно, по стилю - "Заря", которая пытается играть в техничный, умный футбол. Не просто играет длинными передачами, а там как получится, а именно строит игру от начала атаки до завершения.

- В ближайшее воскресенье вам предстоит матч с "Зарей". Можно это назвать репетицией?

- Лучше спросить это у главного тренера. Будем готовиться к выезду в Запорожье. Там всегда непросто. У нас там всегда непредсказуемые матчи: то проигрываем и пытаемся отыграться, то выигрываем с большим счетом.

- В физическом плане было нелегко играть в день перелета?

- У нас уже такое было на втором сборе: прилетели, два-три часа в отеле и на игру. Раньше такого не было, но если матч такого уровня, то почему бы и нет. Ради этого мы играем в футбол.

- Что является раздражителем в таких условиях? Уровень соперника?

- Конечно, всегда приятно играть с такими соперниками. Я думаю, поэтому мы и ездим, летаем столько времени – чтобы подготовиться к Лиге чемпионов, проверить свои силы на сегодняшний день.

- В первом тайме соперник создал больше моментов, но открыло счет "Динамо". Благодаря надежной игре в обороне?

- Да, в первые минуты мы отошли чуть назад, посмотрели, как они играют. Потом играли на контратаках. У нас были хорошие контрвыпады, но не могли никак их завершить. Там было еще два-три хороших момента в первом тайме. Во втором тайме мы уже старались больше идти вперед. Наверное, поэтому и пропустили – соперники поймали нас на контратаке.

- Гол стал следствием хорошего взаимодействия Цыганкова и Леднева?

- Мы на тренировках отрабатываем подобные атаки – пас в середину со скидкой на третьего. Конечно, индивидуальное понимание тоже должно присутствовать – когда вовремя отдать пас. Видно, что у них есть взаимопонимание. Считаю, что в данном эпизоде больше заслуга их мастерства, индивидуальности, чем тактики", - отметил Шепелев.