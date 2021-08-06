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У Федыка есть предложения от зарубежных клубов

Премьер-лига
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Экс-тренер Руха получил несколько заманчивых вариантов трудоустройства

У Федыка есть предложения от зарубежных клубов

Новина українською

Вчера, вечернюю тренировку футболисты "Руха" провели под руководством нового главного тренера Леонида Кучука.

Пока что открытым остается вопрос, останется ли в "Рухе" Иван Федык, которому уже приходилось быть ассистентом Кучука.

Как сообщает Meta-ratings, у бывшего главного тренера "желто-черных" есть несколько заманчивых вариантов трудоустройства в зарубежных клубах.

Ранее львовский клуб официально представил Леонида Кучука. Ивана Федыка уволили после второго подряд поражения на старте сезона от "Ворсклы" (0:2).

Читайте такжеФорвард Руха: Думаю, с новым тренером нам удастся выбраться из психологической ямы
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В статье: Иван Федык
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Источник:
Meta-ratings

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