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У Федыка есть предложения от зарубежных клубов
Экс-тренер Руха получил несколько заманчивых вариантов трудоустройства
Вчера, вечернюю тренировку футболисты "Руха" провели под руководством нового главного тренера Леонида Кучука.
Пока что открытым остается вопрос, останется ли в "Рухе" Иван Федык, которому уже приходилось быть ассистентом Кучука.
Как сообщает Meta-ratings, у бывшего главного тренера "желто-черных" есть несколько заманчивых вариантов трудоустройства в зарубежных клубах.
Ранее львовский клуб официально представил Леонида Кучука. Ивана Федыка уволили после второго подряд поражения на старте сезона от "Ворсклы" (0:2).
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