У Федыка есть предложения от зарубежных клубов

Вчера, вечернюю тренировку футболисты "Руха" провели под руководством нового главного тренера Леонида Кучука.

Пока что открытым остается вопрос, останется ли в "Рухе" Иван Федык, которому уже приходилось быть ассистентом Кучука.

Как сообщает Meta-ratings, у бывшего главного тренера "желто-черных" есть несколько заманчивых вариантов трудоустройства в зарубежных клубах.

Ранее львовский клуб официально представил Леонида Кучука. Ивана Федыка уволили после второго подряд поражения на старте сезона от "Ворсклы" (0:2).