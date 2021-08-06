  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стали известны подробности травмы Попова - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны подробности травмы Попова - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Неутешительные новости по травме Дениса

Стали известны подробности травмы Попова - СМИ

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов получил травму в матче 2-го тура УПЛ против "Вереса" (4:0).

Как сообщает программа "Футбольный формат", у Попова повреждение крестообразных связок на той же ноге, на которой у него уже была операция. Точный диагноз будет известен сегодня, 6 августа, после артроскопии в Барселоне.

Сроки восстановления не сообщаются.

Стали известны подробности травмы Попова - СМИ - изображение 1
Скриншот: foot.format

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...