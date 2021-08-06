Стали известны подробности травмы Попова - СМИ

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов получил травму в матче 2-го тура УПЛ против "Вереса" (4:0).

Как сообщает программа "Футбольный формат", у Попова повреждение крестообразных связок на той же ноге, на которой у него уже была операция. Точный диагноз будет известен сегодня, 6 августа, после артроскопии в Барселоне.

Сроки восстановления не сообщаются.

Скриншот: foot.format