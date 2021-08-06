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Стали известны подробности травмы Попова - СМИ
Неутешительные новости по травме Дениса
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов получил травму в матче 2-го тура УПЛ против "Вереса" (4:0).
Как сообщает программа "Футбольный формат", у Попова повреждение крестообразных связок на той же ноге, на которой у него уже была операция. Точный диагноз будет известен сегодня, 6 августа, после артроскопии в Барселоне.
Сроки восстановления не сообщаются.
Скриншот: foot.format
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Источник:Футбольный формат
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