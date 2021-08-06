Шахтер - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

В перерывах между еврокубковыми баталиями против "Генка", донецкий "Шахтер" проведет матч чемпионата. На своем поле команда де Дзерби примет "Александрию", в надежде добыть третью подряд победу в УПЛ на старте сезона. У итальянского алленаторе впереди сложная задача - ему нужно правильно подготовить команду, распределить силы игроков, дать кому-то отдых и добыть три очка. Посмотрим, как он сумеет выполнить миссию.

У "Александрии", несмотря на смену тренера, главная проблема осталась прежней - нестабильность. В первом туре коллектив Гуры шокировал "Зарю", однако спустя неделю умудрился потерять любовь нейтральных зрителей, проиграв "Минаю". Наставнику предстоит вернуть веру своим игрокам, правильно настроив их на матч с вице-чемпионом Украины.

Смотрите матч третьего тура УПЛ в субботу, 7-го августа, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Александрия" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Александрия" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Александрия".