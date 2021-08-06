Анатолий Абдула рассудит матч 3-го тура УПЛ Заря - Динамо

Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду на матч 3-го тура Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" сыграет на выезде с луганской "Зарей".

Главным арбитром назначен харьковчанин Анатолий Абдула. На линиях ему будет помогать Владимир Володин (Херсон) и Александр Корнийко (Миргород).

Четвертый судья – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Судейский наблюдатель – Юрий Можаровский (Львов). Делегат УАФ – Александр Нечипоренко (Харьков).

Отметим, что игра будет без участия системы VAR.

Напомним, матч "Заря" - "Динамо" пройдет в Запорожье, на стадионе "Славутич-Арене". Игра состоится в воскресенье, 8 августа. Начало - 19:30.