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Анатолий Абдула рассудит матч 3-го тура УПЛ Заря - Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра будет без участия системы VAR

Анатолий Абдула рассудит матч 3-го тура УПЛ Заря - Динамо

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду на матч 3-го тура Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" сыграет на выезде с луганской "Зарей".

Главным арбитром назначен харьковчанин Анатолий Абдула. На линиях ему будет помогать Владимир Володин (Херсон) и Александр Корнийко (Миргород).

Четвертый судья – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Судейский наблюдатель – Юрий Можаровский (Львов). Делегат УАФ – Александр Нечипоренко (Харьков).

Отметим, что игра будет без участия системы VAR.

Напомним, матч "Заря" - "Динамо" пройдет в Запорожье, на стадионе "Славутич-Арене". Игра состоится в воскресенье, 8 августа. Начало - 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Анатолий Абдула Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Заря

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