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Анатолий Абдула рассудит матч 3-го тура УПЛ Заря - Динамо
Игра будет без участия системы VAR
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду на матч 3-го тура Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" сыграет на выезде с луганской "Зарей".
Главным арбитром назначен харьковчанин Анатолий Абдула. На линиях ему будет помогать Владимир Володин (Херсон) и Александр Корнийко (Миргород).
Четвертый судья – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Судейский наблюдатель – Юрий Можаровский (Львов). Делегат УАФ – Александр Нечипоренко (Харьков).
Отметим, что игра будет без участия системы VAR.
Напомним, матч "Заря" - "Динамо" пройдет в Запорожье, на стадионе "Славутич-Арене". Игра состоится в воскресенье, 8 августа. Начало - 19:30.
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