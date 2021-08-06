Шахтер – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Александрией".

Старт первенства – это всегда тот период, в который гранду необходимо набирать максимум зачетных пунктов. Сможет "Александрия" помешать подопечным Де Дзерби? Какой состав выставит Роберто? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 августа – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко