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Шахтер – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура УПЛ
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Шахтер
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Александрией".
Старт первенства – это всегда тот период, в который гранду необходимо набирать максимум зачетных пунктов. Сможет "Александрия" помешать подопечным Де Дзерби? Какой состав выставит Роберто? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 7 августа – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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