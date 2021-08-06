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Шахтер составит конкуренцию Бенфике и Порту в борьбе за 21-летнего уругвайского защитника
Футболист может перебраться в УПЛ
Фото: tenfield.com.uy
Уругвайский левый защитник "Пуэблы" Максимилиано Араухо в летнее трансферное окно может переехать в Европу.
По информации Tuttomercatoweb, на 21-летнего футболиста претендуют донецкий "Шахтер", а также "Бенфика" и "Порту".
Ранее заинтересованность к Араухо проявляли итальянские "Аталанта" и "Кальяри", но они в итоге решили отказаться от контактов с мексиканским клубом.
В "Пуэблу" Максимилиано перешел в январе минувшего года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
По данным Transfermarkt, оценочная стоимость 21-летнего игрока составляет 800 тысяч евро.
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