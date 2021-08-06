Шахтер составит конкуренцию Бенфике и Порту в борьбе за 21-летнего уругвайского защитника

Уругвайский левый защитник "Пуэблы" Максимилиано Араухо в летнее трансферное окно может переехать в Европу.

По информации Tuttomercatoweb, на 21-летнего футболиста претендуют донецкий "Шахтер", а также "Бенфика" и "Порту".

Ранее заинтересованность к Араухо проявляли итальянские "Аталанта" и "Кальяри", но они в итоге решили отказаться от контактов с мексиканским клубом.

В "Пуэблу" Максимилиано перешел в январе минувшего года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

По данным Transfermarkt, оценочная стоимость 21-летнего игрока составляет 800 тысяч евро.