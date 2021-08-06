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Шахтер составит конкуренцию Бенфике и Порту в борьбе за 21-летнего уругвайского защитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист может перебраться в УПЛ

Шахтер составит конкуренцию Бенфике и Порту в борьбе за 21-летнего уругвайского защитника

Фото: tenfield.com.uy

Новина українською

Уругвайский левый защитник "Пуэблы" Максимилиано Араухо в летнее трансферное окно может переехать в Европу.

По информации Tuttomercatoweb, на 21-летнего футболиста претендуют донецкий "Шахтер", а также "Бенфика" и "Порту".

Ранее заинтересованность к Араухо проявляли итальянские "Аталанта" и "Кальяри", но они в итоге решили отказаться от контактов с мексиканским клубом.

В "Пуэблу" Максимилиано перешел в январе минувшего года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

По данным Transfermarkt, оценочная стоимость 21-летнего игрока составляет 800 тысяч евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Максимилиано Араухо
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Источник:
Tuttomercatoweb

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Комментарии (3)
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tare58
06.08.2021 в 13:02
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Stihl Kindermann (Gonduras)
06.08.2021 в 12:55
Если бенфика и Порту реально интересуется то скорее всего туда пойдёт чем в Шахту
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СТОП крот (Киев)
06.08.2021 в 12:46
Не купят. Он же не бразилец
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0
-1


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