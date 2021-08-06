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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Все встречи пройдут без VAR

Стали известны судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 3-го тура Премьер-лиги.

Все встречи пройдут без VAR.

3-й тур

6 августа (пятница)

"Металлист 1925"– "Черноморец". Харьков. ОСК "Металлист". 19:30 Арбитр - Андрей Коваленко (Полтава)

7 августа (суббота)

"Рух"– "Верес". Львов. Стадион "Арена Львов". 17:00 Арбитр - Александр Дердо (Черноморск)

"Днепр-1"– "Мариуполь". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 19:30. Арбитр - Геннадий Серпутько (Одесса)

"Шахтер"– "Александрия". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Владимир Новохатный (Киев)

8 августа (воскресенье)

"Заря"– "Динамо". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена".19:30. Арбитр - Анатолий Абдула (Харьков)

"Ворскла"– "Львов". Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр - Александр Омельченко (Славянск)

9 августа (понедельник)

"Десна"– "Ингулец". Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 19:30. Арбитр - Роман Блавацкий (Львов)

Напомним, что матч "Минай" - "Колос" перенесен из-за участия команды из Ковалевки в Лиге Конференций.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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