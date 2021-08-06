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Стали известны судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ
Все встречи пройдут без VAR
Фото: УПЛ
Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 3-го тура Премьер-лиги.
Все встречи пройдут без VAR.
3-й тур
6 августа (пятница)
"Металлист 1925"– "Черноморец". Харьков. ОСК "Металлист". 19:30 Арбитр - Андрей Коваленко (Полтава)
7 августа (суббота)
"Рух"– "Верес". Львов. Стадион "Арена Львов". 17:00 Арбитр - Александр Дердо (Черноморск)
"Днепр-1"– "Мариуполь". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 19:30. Арбитр - Геннадий Серпутько (Одесса)
"Шахтер"– "Александрия". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Владимир Новохатный (Киев)
8 августа (воскресенье)
"Заря"– "Динамо". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена".19:30. Арбитр - Анатолий Абдула (Харьков)
"Ворскла"– "Львов". Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр - Александр Омельченко (Славянск)
9 августа (понедельник)
"Десна"– "Ингулец". Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 19:30. Арбитр - Роман Блавацкий (Львов)
Напомним, что матч "Минай" - "Колос" перенесен из-за участия команды из Ковалевки в Лиге Конференций.
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