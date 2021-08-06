Металлист 1925 - Черноморец: АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Третий тур украинской Премьер-лиги начнется в пятницу матчем команд, которые еще в прошлом сезоне играли в Первой лиге. Харьковчане за две предыдущих игры сезона набрали три очка, а одесситы уступили в обеих своих встречах по 0:3. Как будет на этот раз? Смогут ли подопечные Юрия Мороза наконец прервать неудачную полосу результатов? Продолжит ли победную домашнюю серию М1925 до двух игр? Присоединяйтесь к нашей трансляции и следите за одним из главных матчей УПЛ вместе с нашим стримом!

Комментатор - Тарас Вархоляк

Режиссер - Александр Рыженко