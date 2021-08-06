Динамо объявило о подписании сенегальского вингера

Киевское "Динамо" заключило контракт с сенегальским вингером Самба Диалло.

Срок соглашения с 18-летним футболист рассчитан на 1 год.

Диалло уже внесен в общую заявку команды на чемпионат Украины. Планируется, что свои выступления в составе "Динамо" Самба начнет за команду U19.

Самба Диалло родился 5 января 2003 года. На родине выступал за команду "Академия Дару Салам" (Дакар). Имеет опыт игры за различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в том числе U20.