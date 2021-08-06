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Динамо объявило о подписании сенегальского вингера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок уже внесен в общую заявку команды на УПЛ

Динамо объявило о подписании сенегальского вингера

Фото: dynamomania / Автор - Ольга Щербицкая

Новина українською

Киевское "Динамо" заключило контракт с сенегальским вингером Самба Диалло.

Срок соглашения с 18-летним футболист рассчитан на 1 год.

Диалло уже внесен в общую заявку команды на чемпионат Украины. Планируется, что свои выступления в составе "Динамо" Самба начнет за команду U19.

Самба Диалло родился 5 января 2003 года. На родине выступал за команду "Академия Дару Салам" (Дакар). Имеет опыт игры за различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в том числе U20.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
06.08.2021 в 15:19
А как же фанаты Динамо и это не наша команда а африканская
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
06.08.2021 в 15:03
Да удачи игроку, а неадекватам - охрипнуть.
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0
-1
Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 14:55
Будущая легенда ДК
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0
-3


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