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Мороз: Ребята могут играть, но есть определенные вопросы

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Черноморца" - о предстоящем матче с "Металлистом 1925"

Мороз: Ребята могут играть, но есть определенные вопросы

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз в интервью "Футбол NEWS" поделился ожиданиями от матча против "Металлиста 1925" в 3-м туре УПЛ.

"Хотелось бы, чтобы они быстрее прогрессировали и росли. Времени маловато. Стараемся делать все, чтобы они раскрепостились и почувствовали игру. Ребята умеющие, ребята могут играть, но есть определенные вопросы.

"Металлист 1925" - очень хорошая и крепкая команда. Мы анализировали. Есть хорошие исполнители. Будем биться", — сказал Мороз.

Напомним, что матч "Металлист 1925"– "Черноморец" состоится сегодня, 6 августа в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - 19:30.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
06.08.2021 в 15:05
киевский казел, сначала убрал всех тех кто тащил команду в первой лиге, а теперь рассказывает что молодые не тянут, недотренер
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