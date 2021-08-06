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Мороз: Ребята могут играть, но есть определенные вопросы
Наставник "Черноморца" - о предстоящем матче с "Металлистом 1925"
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз в интервью "Футбол NEWS" поделился ожиданиями от матча против "Металлиста 1925" в 3-м туре УПЛ.
"Хотелось бы, чтобы они быстрее прогрессировали и росли. Времени маловато. Стараемся делать все, чтобы они раскрепостились и почувствовали игру. Ребята умеющие, ребята могут играть, но есть определенные вопросы.
"Металлист 1925" - очень хорошая и крепкая команда. Мы анализировали. Есть хорошие исполнители. Будем биться", — сказал Мороз.
Напомним, что матч "Металлист 1925"– "Черноморец" состоится сегодня, 6 августа в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - 19:30.
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