Мороз: Ребята могут играть, но есть определенные вопросы

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз в интервью "Футбол NEWS" поделился ожиданиями от матча против "Металлиста 1925" в 3-м туре УПЛ.

"Хотелось бы, чтобы они быстрее прогрессировали и росли. Времени маловато. Стараемся делать все, чтобы они раскрепостились и почувствовали игру. Ребята умеющие, ребята могут играть, но есть определенные вопросы.

"Металлист 1925" - очень хорошая и крепкая команда. Мы анализировали. Есть хорошие исполнители. Будем биться", — сказал Мороз.