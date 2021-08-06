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Днепр-1 - Мариуполь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Мариуполь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Мариуполь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Один из самых интересных матчей тура. "Днепр-1", который постепенно обрастает мышцами и уже сейчас является претендентом на награды, против всегда голодного до побед и амбициозного "Мариуполя". Противостояние Маркевича-младшего и Йовичевича.

"Днепр-1" стартовал с ничьей, а затем уверенно победил "Черноморец". "Мариуполь" же до сих пор остается без побед, хотя в последнем матче мы увидели достойный футбол от азовцев против "Десны".

Итак, третий тур УПЛ. Матч состоится седьмого августа 2021-го года в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на телеканале УНИАН. Также матч будет доступен в Интернете – на YouTube странице FootballHab.

Также в Интернете матч найдете на тех платформах, которые ретранслируют телеканал УНИАН. В частности, Воля ТВ, Megogo, sweet.tv и прочее.

А для тех, у кого не будет возможности следить за видеотрансляцией, матч-центр UA-Футбол >>> обеспечит текстовую онлайн трансляцию. Начало – 19:25.

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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