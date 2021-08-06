Защитник Металлиста 1925: Не сказал бы, что мы фавориты в матче с Черноморцем

Защитник "Металлиста 1925" Максим Жичиков поделился мыслями о предстоящем матче против "Черноморца" в третьем туре УПЛ.

– Готовились в обычном режиме, как и ко всем предыдущим матчам. Думаю, что получим от тренерского штаба последние наставления и все будет хорошо.

Знаю, что большая часть игроков "Черноморца" ушла, некоторые остались. Команда у них все равно хорошая, жду интересный футбол.

– Если перед предыдущими матчами "Металлист-1925" не считали фаворитом, то перед этой игрой – наоборот. Это влияет на вас?

– Я бы так не сказал, что мы фавориты. Игра все покажет, – сказал Жичиков.

Напомним, что матч "Металлист 1925"– "Черноморец" состоится сегодня, 6 августа в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - 19:30.