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Защитник Металлиста 1925: Не сказал бы, что мы фавориты в матче с Черноморцем
Встреча состоится уже сегодня, 6 августа
Скриншот: metalist1925.com
Защитник "Металлиста 1925" Максим Жичиков поделился мыслями о предстоящем матче против "Черноморца" в третьем туре УПЛ.
– Готовились в обычном режиме, как и ко всем предыдущим матчам. Думаю, что получим от тренерского штаба последние наставления и все будет хорошо.
Знаю, что большая часть игроков "Черноморца" ушла, некоторые остались. Команда у них все равно хорошая, жду интересный футбол.
– Если перед предыдущими матчами "Металлист-1925" не считали фаворитом, то перед этой игрой – наоборот. Это влияет на вас?
– Я бы так не сказал, что мы фавориты. Игра все покажет, – сказал Жичиков.
Напомним, что матч "Металлист 1925"– "Черноморец" состоится сегодня, 6 августа в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - 19:30.
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