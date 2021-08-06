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Защитник Металлиста 1925: Не сказал бы, что мы фавориты в матче с Черноморцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча состоится уже сегодня, 6 августа

Защитник Металлиста 1925: Не сказал бы, что мы фавориты в матче с Черноморцем

Скриншот: metalist1925.com

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Максим Жичиков поделился мыслями о предстоящем матче против "Черноморца" в третьем туре УПЛ.

– Готовились в обычном режиме, как и ко всем предыдущим матчам. Думаю, что получим от тренерского штаба последние наставления и все будет хорошо.

Знаю, что большая часть игроков "Черноморца" ушла, некоторые остались. Команда у них все равно хорошая, жду интересный футбол.

– Если перед предыдущими матчами "Металлист-1925" не считали фаворитом, то перед этой игрой – наоборот. Это влияет на вас?

– Я бы так не сказал, что мы фавориты. Игра все покажет, – сказал Жичиков.

Напомним, что матч "Металлист 1925"– "Черноморец" состоится сегодня, 6 августа в Харькове на ОСК "Металлист". Начало - 19:30.

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В статье: Максим Жичиков Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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