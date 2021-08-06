Маркевич: Мариуполь сейчас в неплохой психологической форме

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился мыслями о предстоящем матче с "Днепром-1".

- Как мы сейчас видим, команда сейчас в неплохой психологической форме. Все понимают, что в воскресенье произошла случайность. Наша команда хорошо играла. Это главное. Так бывает в жизни и через такие "огненные" моменты можно закалить и себя, и команду.

Что касается подготовки к игре с "Днепр-1" то нужно исходить из, того времени, которое у нас есть на подготовку. Сейчас у нас 6-дневный интервал между играми и в тренировочной работе мы исходим из этого фактора.

- "Днепр-1" в межсезонье серьезно накачал мышцы. Будет серьезная драка?

- "Днепр-1" - хорошо организованная команда. Это хорошо для нашей лиги – чем больше у нас будет таких команд, тем интереснее будет следить и болельщикам, и специалистам за чемпионатом. Мы уважаем нашего соперника и тщательно готовимся к этой игре.

- Что Вас больше всего волнует перед этим поединком? Может есть проблемы с составом?

- Хотелось, чтобы не было такой жары. Чтобы можно было продемонстрировать качественный содержательный скоростной футбол с хорошим интенсивом. С составом проблем нет. Все ребята в строю и хотят себя проявить. Единственная потеря – это Алексей Кащук, который дисквалифицирован", - сказал Маркевич.

Напомним, матч 3-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Мариуполь" пройдет в субботу, 7 августа в Днепре. Начало - в 19:30.