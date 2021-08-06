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Московский Спартак хочет подписать контракт с главой селекционной службы Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Специалист может покинуть Украину

Московский Спартак хочет подписать контракт с главой селекционной службы Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Московский "Спартак" пытается переманить главу селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту. Об этом пишет итальянский журналист Марко Контерио.

По его информации, "Спартак" сделал предложение, от которого невозможно отказаться. По мнению журналиста, удержать Боту в "Шахтере" может только желание работать с Роберто Де Дзерби, которого он очень хотел видеть на посту главного тренера команды.

Напомним, Боту возглавил селекционную службу "Шахтера" в июне 2018 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Спартак (Москва) Жозе Боту
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (8)
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DesnaUA (Чернигов)
06.08.2021 в 17:39
Вообще пох...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.08.2021 в 17:11
Как так можна доверять бандеровцам из Украины? Мы же можем Заряна со Шкиряком подсунуть.
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
06.08.2021 в 17:10
Хай віддають і бантом перев'яжуть. Чувак накупив табун бразильців, і тренер має ставити їх в склад. При Каштру так і було. Но видно ж неозброєним оком, що то не нові Вілліан і Кости з Тейшейрами. З такими трансферами хай пи*дує туда і не вертається ... Плюс вони з Палкою головні каталізатори роздорів в клубі в останні роки, через що і пішли провальні результати...
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+1
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
06.08.2021 в 17:42
норм. У Спартаку зараз бардак і перманентні скандали - він там надовго не затримається
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0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
06.08.2021 в 16:52
Хай валить нах..., сподіваюсь це правда
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0
-5
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Харьковчанин (Харків)
06.08.2021 в 16:57
чим він тобі насолил?
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+4
0
aleks68
06.08.2021 в 17:41
и ты за ним
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0
0
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
06.08.2021 в 15:49
От же маскалі пагані!!!
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+3
-5


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