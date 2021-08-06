Московский Спартак хочет подписать контракт с главой селекционной службы Шахтера

Московский "Спартак" пытается переманить главу селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту. Об этом пишет итальянский журналист Марко Контерио.

По его информации, "Спартак" сделал предложение, от которого невозможно отказаться. По мнению журналиста, удержать Боту в "Шахтере" может только желание работать с Роберто Де Дзерби, которого он очень хотел видеть на посту главного тренера команды.

Напомним, Боту возглавил селекционную службу "Шахтера" в июне 2018 года.