Металлист 1925 - Черноморец 3:2. Одесса не меняет курс

Харьков против Одессы. Когда-то клубы из славных городов играли в еврокубках, а очная встреча команд всегда была самой интересной в туре. Но сегодня все было иначе. Что "Металлист 1925", что "Черноморец" - недавние выпускники Первой лиги, от которых больших свершений не ждут. Какие еврокубки, важно удержаться в элите. Ради достижений этой цели любые очки в радость, а потому в сегодняшнем матче обе стороны должны были играть по максимум.

Особенно это касается одесситов. Ноль очков за два тура, 0:6 в графе голов, 14 арендованных игроков "Динамо" и конфликт с болельщиками. Спасение одно - победы. Только так можно доказать, что выбранный путь - единственно правильный. Только так можно было постараться убедить болельщиков перестать постоянно критиковать команду. И ради этого Юрий Мороз пошел на некоторые изменения в составе. Посадил на банку Авагимяна и Скорко, заменил вратаря, вернул в стартовый состав Бугая. Последнему удалось стать героем первого тайма, но обо всем по порядку.

На старте встречи интереснее смотрелись хозяева. У "Металлиста 1925" получалось более качественно вести в игру, а в одном из эпизодов они были в шаге от забитого. Голодюк, оказавшись на ударной позиции, готов был завершать позиционную атаку харьковчан, но в последней момент удачно в подкате сыграл Кадири. Это стало точкой отсчета. После этого одесситы игру выровняли и повели в счете. Забитый мяч может стать претендентом сразу на два звания - "курьез тура" и "красота тура". Штогрин подал в штрафную, у Бугая не получился удар с разворота, он завалился на газон, однако каким-то образом исхитрился таки нанести удар лежа. Бисиклетой. Точно в ворота. 0:1. Помните, как почти мертвый герой Тома Хэнкса, в фильме "Спасти рядового Райана", из пистолета стрелял по танку? Лежачий Бугай, из последних сил наносящий удар в сторону ворот, заставил вспомнить этот эпизод.

Свой первый гол в этом сезоне "Черноморец" праздновал недолго, поскольку очень скоро счет стал равным. Голодюк пытался отдать передачу, которая вышла не самой точной, однако неудачный подкат Кадири подкорректировал полет мяча так, что тот оказался в ногах Батюшина - тот решил ударить в ближний угол. Привет Варакуте - 1:1. Каждая из команд старалась играть в веселый футбол, моменты создавались и в целом зрелище унылым назвать было нельзя. С негативной стороны отличился Ванат, который после борьбы с Ткачуком нанес не самый красивый удар лежа. Желтая. А ведь эпизод тянул на более строгое решение арбитра.

Anyway, до конца тайма одна из команд вышла вперед. Интригу тянуть не будем, а сразу скажем, что это был "Черноморец". Опорник Михайленко разогнал атаку по центру, вовремя отдал в зону на Бугая, тот остановил мяч в штрафной, удобно подработал сферу под рабочую ногу и пробил дальний. Мог ли Сидоренко выручить харьковчан? Скорее да, чем нет. Одесситы забили "в раздевалочку" и ушли отдыхать ведя в счете. Комфортное преимущество.

Казалось бы, "Металлист 1925" оказался в непростой ситуации. Харьковчанам нужно было играть позиционно, что они не очень любят делать. К тому же, профильный центральный нападающий отсутствовал на поле, ибо Пономарь не готов, а новичка Марлисона еще не заявили. Но сложные условия "1925" только подзадорили. Придя после перерыва, они усилили натиск на ворота соперника, создав два реальных момента. Первый пришел после стандарта - удар Батюшина со штрафного угодил в штангу. Мертвый для вратаря мяч, особенно когда кипер просто замирает на месте. После этого на хорошей позиции оказался Крыськив. Но вместо того, чтобы катнуть на партнера, он решил ударить сам. Зря. Варакута справился.

В непростой ситуации всем нужен герой. У Валерия Кривенцова такой нашелся. Бразилец Фабиньо, который в первых двух турах играл в какой-то особый стиль футбола, сильно далекий от командного, сегодня начал приносить пользу. "Металлист 1925" буквально за две минуты забил дважды, и оба раза бразилец сыграл отлично. Сначала он прострелил с правого фланга, после чего мяч в ворота отправил Голодюк. После этого Фабиньо отдавал передачу с той же точки, однако в этот раз на пути мяча оказался Дубко. От ноги центрбека мяч залетел в ближний угол кипер одесситов. Второй автогол Дубко в трех матчах. Не только Рамос много забивает будучи защитником.

Веселый футбол продолжился и при счете 3:2, однако шестой гол ни одна из команд забить уже не смогла. Харьковчане во второй раз в сезоне удержали тяжелейшую победу и имеют в своем активе уже шесть очков. Давайте отдадим должное Валерию Кривенцову, который с достаточно скромными ресурсами, выдает добротный результат. Да, сложно сказать, хватит ли команду на весь сезон, но сейчас они демонстрируют максимум. И это подкупает.

"Черноморец"? Впервые в сезоне они не выглядели обреченными, но умудрились дважды упустить преимущество в счете. Дело, учитывая командный возраст, молодое. Результат еще должны хоть немного стабилизироваться, но пока Одесса идет согласно курсу. К сожалению, конец этого маршрута ведет обратно в Первую лигу. Но шанс свернуть остается.

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты: Михаил Маланчук (Черновицкая область), Игорь Дебенко (Ивано-Франковск)

Металлист 1925 - Черноморец 3:2

Голы: Юрий Батюшин 22, Олег Голодюк 64, Валерий Дубко 66 (авт.) - Владислав Бугай 17, Владислав Бугай 43

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Юрий Батюшин (Владислав Дмитренко 74), Артур Западня, Евгений Протасов, Михаил Шершень, Артем Габелок, Максим Жичиков (Виталий Ермаков 81), Олег Голодюк (Максим Задерака 81), Евгений Ткачук, Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда (Андрей Ременюк 74), Дмитрий Крыськив

Черноморец: Даниил Варакута, Мохаммед Кадири, Илья Путря (Даниил Скорко 74), Богдан Билошевский (Евгений Исаенко 67), Владислав Бугай (Евгений Исаенко 67), Андрей Штогрин (Артур Авагимян 26), Денис Кузык, Валерий Дубко, Максим Брагару, Владислав Ванат, Николай Михайленко

Предупреждения: Максим Задерака 85 - Владислав Ванат 27