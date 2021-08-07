Пятов о Тайсоне: Он - человек, который требует индивидуального подхода

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о характере бывшего одноклубника Тайсона:

"- Он - человек, который требует индивидуального подхода. Если к человеку находили подход, то он играл здорово, вы сами все видели. Но если ему дали расслабиться, то он потерял контроль и никто не мог на него повлиять.

Тренер не смог ему помочь. Мое мнение: если бы Роберто Де Дзерби тогда тренировал "Шахтер" или работал бы до тех пор Паулу Фонсека, то Тайсон играл бы еще года три-четыре на высшем уровне.

- Сколько правды в истории с туалетом? Тайсон действительно там закрывался и не хотел выходить на разговор?

- Было много эмоций, был тяжелый, нестабильный период. Мы люди эмоциональные и можем где-то разозлить, поступить неправильно. Главное - найти общий знаменатель. Клуб сделал выводы и принял правильное решение", - сказал Пятов.