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Пятов о Тайсоне: Он - человек, который требует индивидуального подхода

Премьер-лига
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От вопроса об истории с туалетом уклонился

Пятов о Тайсоне: Он - человек, который требует индивидуального подхода

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о характере бывшего одноклубника Тайсона:

"- Он - человек, который требует индивидуального подхода. Если к человеку находили подход, то он играл здорово, вы сами все видели. Но если ему дали расслабиться, то он потерял контроль и никто не мог на него повлиять.

Тренер не смог ему помочь. Мое мнение: если бы Роберто Де Дзерби тогда тренировал "Шахтер" или работал бы до тех пор Паулу Фонсека, то Тайсон играл бы еще года три-четыре на высшем уровне.

- Сколько правды в истории с туалетом? Тайсон действительно там закрывался и не хотел выходить на разговор?

- Было много эмоций, был тяжелый, нестабильный период. Мы люди эмоциональные и можем где-то разозлить, поступить неправильно. Главное - найти общий знаменатель. Клуб сделал выводы и принял правильное решение", - сказал Пятов.

Напомним, что оба футболиста провели вместе восемь лет в "Шахтере", завоевав бок о бок 15 трофеев. В апреле этого года бразилец после нескольких скандальных ситуаций все же покинул состав "горняков" и на правах свободного агента присоединился к родному "Интернасьоналю".

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В статье: Тайсон Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
focus.ua

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