Рух - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

За два стартовых тура обе команды на двоих набрали всего один балл. Он на счету "Вереса", который в премьерной игре чемпионата взял ничью против "Колоса". Что касается "Руха", то на его счету пока вовсе ноль баллов. Это стоило места тренеру Ивану Федыку, место которого занял Леонид Кучук, который в своё время уже работал во львовском клубе.

Матч "Рух" - "Верес" состоится в субботу, 7 июля, и начнётся в 17:00 по Киеву. Увидеть игру в прямом эфире вы сможете на канале "Футбол 2", работающего на спутнике или у кабельных операторов.

В интернете легально этот матч можно будет увидеть на платформе oll.tv, а также других сервисах, которые транслируют каналы "Футбол 1/2/3": Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие ОТТ-сервисы. Нужно не забывать, что все эти платформы работают по подписке.