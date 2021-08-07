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Рух - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Леонид Кучук возвращается в УПЛ

Рух - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

За два стартовых тура обе команды на двоих набрали всего один балл. Он на счету "Вереса", который в премьерной игре чемпионата взял ничью против "Колоса". Что касается "Руха", то на его счету пока вовсе ноль баллов. Это стоило места тренеру Ивану Федыку, место которого занял Леонид Кучук, который в своё время уже работал во львовском клубе.

Матч "Рух" - "Верес" состоится в субботу, 7 июля, и начнётся в 17:00 по Киеву. Увидеть игру в прямом эфире вы сможете на канале "Футбол 2", работающего на спутнике или у кабельных операторов.

В интернете легально этот матч можно будет увидеть на платформе oll.tv, а также других сервисах, которые транслируют каналы "Футбол 1/2/3": Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие ОТТ-сервисы. Нужно не забывать, что все эти платформы работают по подписке.

Если же у вас не будет возможности увидеть матч, следить за развитием событий на поле стадиона "Арена Львов" вы сможете вместе с текстовой трансляцией на UA-Футбол здесь. Это один из самых удобных способов поминутно отслеживать все события, которые происходят в игре, ничего не пропустив.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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