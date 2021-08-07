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Мороз: У команды была мужская искорка, они сражались
Однако чего-то не хватило
УПЛ/Автор невідомий
Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал
"Думаю, что зрители, которые пришли, им понравилась игра обеих команд. Все те же проблемы нас преследуют.
У команды была мужская искорка, они дрались. Единственное, что не сохранили результат, который есть", - сказал Юрий Мороз.
Напомним, что после трех туров УПЛ в "моряков" ноль очков. Сейчас одесситы занимают последнее место в турнирной таблице, имея худшую, чем в соперников разницу мячей - два забитых против девяти пропущенных.
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