Мороз: У команды была мужская искорка, они сражались

Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал поражение своих подопечных в выездном поединке против "Металлиста 1925" :

"Думаю, что зрители, которые пришли, им понравилась игра обеих команд. Все те же проблемы нас преследуют.

У команды была мужская искорка, они дрались. Единственное, что не сохранили результат, который есть", - сказал Юрий Мороз.