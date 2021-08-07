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Мороз: У команды была мужская искорка, они сражались

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако чего-то не хватило

Мороз: У команды была мужская искорка, они сражались

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал поражение своих подопечных в выездном поединке против "Металлиста 1925":

"Думаю, что зрители, которые пришли, им понравилась игра обеих команд. Все те же проблемы нас преследуют.

У команды была мужская искорка, они дрались. Единственное, что не сохранили результат, который есть", - сказал Юрий Мороз.

Напомним, что после трех туров УПЛ в "моряков" ноль очков. Сейчас одесситы занимают последнее место в турнирной таблице, имея худшую, чем в соперников разницу мячей - два забитых против девяти пропущенных.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
07.08.2021 в 11:11
Той випадок коли навіть МОРОЗ не може створити міцну, як крига, лінію захисту Ну і голкіпер явно року на гру у вищий лізі... Бо воротар півкоманди і повинен виручати, а не добивати свою команду!
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football_soccer (Украина)
07.08.2021 в 10:33
очки не дают за "биться/бороться" . Вот эту истину освоить бы нашим украинским физрукам, а то у них, в их кругах, "сражаться", "биться/бороться" - это в почете , а забить больше чем пропустить это уже... то таке , что-то второстепенное
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wws (Львів)
07.08.2021 в 10:07
Трудно зажечь пламя из искорки если мороз
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