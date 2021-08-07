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Додо: Главное - побеждать в каждом матче, поскольку в этом году мы хотим стать еще лучше
Статус соревнования не играет роли
Олександр Приходько
Защитник донецкого "Шахтера" Додо прокомментировал физические кондиции команды и подытожил начало сезона:
“– С приходом Мистера в команду с самого начала сборов мы уделяли очень много внимания физической подготовке. Думаю, коллектив готов. Я говорил с другими ребятами, которые играли с “Генком”, и скажу, что все уже восстановились и чувствуют себя хорошо. Считаю, сборы отлично повлияли на наши физические кондиции, мы готовы функционально.
– Насколько тяжело уже с начала сезона проводить по два матча в неделю?
– Конечно, непросто. Прекрасно это понимаем, но должны играть в плей-офф по результатам прошлого сезона. Сейчас главное – побеждать в каждом матче, так как в этом году мы хотим стать намного лучше.
– В интервью Роберто Де Дзерби сказал, что хочет видеть девять очков у “Шахтера” после субботнего матча. А какие ожидания у тебя?
– Хорошие. Лично я уже встречался с “Александрией” и забивал ей, мне нравится играть с этой командой. Думаю, мы будем подготовленными, ведь нам, несомненно, нужно добыть 9 очков – это наша цель. Для нас каждый поединок – финал: что с “Генком” в Лиге чемпионов, что с “Александрией” в УПЛ должны выступать на одном уровне.
– В текущем сезоне “Шахтер” одержал победу во всех трех матчах, но каждый был непростым. Как считаешь, на сколько процентов от своего максимума сейчас играет команда?
– Мы лишь два месяца с новым тренером, но уже многому смогли научиться. Думаю, нужно еще время, чтобы выйти на более высокий уровень. Считаю, в первых трех поединках команда показала себя достойно, так что с каждым разом будет все лучше", - сказал Додо.
Напомним, что в первых трех матчах нового сезона "Шахтер" победил дважды в УПЛ ("Ингулец" - 2:1 и "Львов" - 3:0), а также одолел "Генк" (2:1) в квалификации Лиги Чемпионов. Следующий матч "горняки" сыграют сегодня, 7 августа, против "Александрии" в Киеве. Стартовый свисток запланирован на 19:30.
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