Ворскла - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Полторы недели назад полтавская "Ворскла" сказала еврокубкам "Hyvästi" (финский язык), и теперь может полностью сосредоточиться на матчах УПЛ. На прошедших выходных они без особых проблем обыграли "Рух", на этих сыграют против другой западной команды - ФК "Львов".

У команды Бессмертного тяжело идет старт сезона. Вроде как они показывают не стыдную игру, однако в двух турах набрали лишь одно очко. Это не делает их аутсайдером всего сезона, но побеждать нужно. И как можно быстрее.

Смотрите матч третьего тура УПЛ в воскресенье, 8-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Ворскла" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.