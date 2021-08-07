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Ворскла - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Львов", украинская Премьер-лига, 8 августа 2021
Фото: ФК Ворскла
Полторы недели назад полтавская "Ворскла" сказала еврокубкам "Hyvästi" (финский язык), и теперь может полностью сосредоточиться на матчах УПЛ. На прошедших выходных они без особых проблем обыграли "Рух", на этих сыграют против другой западной команды - ФК "Львов".
У команды Бессмертного тяжело идет старт сезона. Вроде как они показывают не стыдную игру, однако в двух турах набрали лишь одно очко. Это не делает их аутсайдером всего сезона, но побеждать нужно. И как можно быстрее.
Смотрите матч третьего тура УПЛ в воскресенье, 8-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Ворскла" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Львов"
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