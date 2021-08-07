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Новичок Металлиста 1925 Марлисон: Моя самая сильная сторона - завершение атак

Премьер-лига
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Игрок поделился впечатлениями

Новичок Металлиста 1925 Марлисон: Моя самая сильная сторона - завершение атак

Фото: metalist1925.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Бразильский новичок "Металлиста-1925" Марлисон дал комментарий после перехода в харьковский клуб:

"Только приехал в Украину. Еще совсем мало успел увидеть. Конечно, Украина не похожа на Бразилию. Но я здесь не для этих сравнений, а чтобы сделать для своего нового клуба все, что в моих силах.

Нет, снега я не боюсь. Буду рад его видеть. Вообще никакие препятствия меня не пугают. Готов их преодолевать, в том числе – и холод.

Наверное, своей самой сильной стороной назову завершение атак", – сказал Марлисон.

В своей карьере бразилец забил 9 голов в 63 матчах.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Марлисон
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