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Новичок Металлиста 1925 Марлисон: Моя самая сильная сторона - завершение атак
Игрок поделился впечатлениями
Фото: metalist1925.com / Автор: неизвестен
Бразильский новичок "Металлиста-1925" Марлисон дал комментарий после перехода в харьковский клуб:
"Только приехал в Украину. Еще совсем мало успел увидеть. Конечно, Украина не похожа на Бразилию. Но я здесь не для этих сравнений, а чтобы сделать для своего нового клуба все, что в моих силах.
Нет, снега я не боюсь. Буду рад его видеть. Вообще никакие препятствия меня не пугают. Готов их преодолевать, в том числе – и холод.
Наверное, своей самой сильной стороной назову завершение атак", – сказал Марлисон.
В своей карьере бразилец забил 9 голов в 63 матчах.
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